Оккупанты 28 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, попали в областной онкодиспансер

Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона, из-за вражеских обстрелов есть разрушение жилых домов и другой гражданской инфраструктуры города. В частности, враг попал в онкологический диспансер.

За прошедшие сутки из-за обстрелов российских оккупантов ранения получил один человек.

Также глава Херсонской ОВА опубликовал фото последствий российских обстрелов Херсона и населенных пунктов области.

Контекст:

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в ОПУ. С 20 ноября в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, сообщили в ГВА 1 декабря.

Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отмечал 12 ноября, что ситуация в регионе даже хуже, чем ожидалось.

26 ноября советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Херсон подали электричество.

Янушевич сообщал днем 2 декабря, что электроснабжение в Херсоне восстановлено для более 100 тыс. бытовых потребителей, 75% города – со светом.