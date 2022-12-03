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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 28 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, попали в областной онкодиспансер

За прошедшие сутки из-за обстрелов российских оккупантов по Херсонской области ранения получил один человек
За прошедшие сутки из-за обстрелов российских оккупантов по Херсонской области ранения получил один человек
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские войска 28 раз за сутки, 2 декабря, обстреляли территорию Херсонской области. Об этом в Telgram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона, из-за вражеских обстрелов есть разрушение жилых домов и другой гражданской инфраструктуры города. В частности, враг попал в онкологический диспансер.

За прошедшие сутки из-за обстрелов российских оккупантов ранения получил один человек.

Также глава Херсонской ОВА опубликовал фото последствий российских обстрелов Херсона и населенных пунктов области.

Контекст:

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в ОПУ. С 20 ноября в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, сообщили в ГВА 1 декабря.

Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отмечал 12 ноября, что ситуация в регионе даже хуже, чем ожидалось.

26 ноября советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Херсон подали электричество.

Янушевич сообщал днем 2 декабря, что электроснабжение в Херсоне восстановлено для более 100 тыс. бытовых потребителей, 75% города – со светом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, обстрелы, война России против Украины, разрушения, войска, Ярослав Янушевич, россияне
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