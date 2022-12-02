В Херсонской области на противотанковой мине подорвался гражданский автомобиль, погиб мужчина

ГСЧС призывает ездить только по проверенным дорогам с асфальтированным покрытием Фото: ДСНС України / Telegram

После взрыва автомобиль загорелся. ГСЧС пишет о двух мужчинах, которые были в машине – 55-летний погиб на месте, 39-летний получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

Пожарные и пиротехники ГСЧС, работавшие на месте, обнаружили там еще несколько противотанковых мин.

"Уважаемые граждане, в очередной раз подчеркиваем – деоккупированные территории очень загрязнены взрывоопасными предметами! Не посещайте леса, поля, побережья рек. Двигайтесь только по проверенным дорогам с асфальтированным покрытием!" – призвали в Госслужбе.