В Херсонской области на противотанковой мине подорвался гражданский автомобиль, погиб мужчина

После взрыва автомобиль загорелся. ГСЧС пишет о двух мужчинах, которые были в машине – 55-летний погиб на месте, 39-летний получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.
Пожарные и пиротехники ГСЧС, работавшие на месте, обнаружили там еще несколько противотанковых мин.
"Уважаемые граждане, в очередной раз подчеркиваем – деоккупированные территории очень загрязнены взрывоопасными предметами! Не посещайте леса, поля, побережья рек. Двигайтесь только по проверенным дорогам с асфальтированным покрытием!" – призвали в Госслужбе.
По данным ГСЧС на 2 декабря, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали около 75,9 тыс. га, обезвредили более 295 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе более 2,1 тыс. авиабомб.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.