В Херсонской области ждут активизации боев, с левого берега Днепра идет эвакуация – ОВА

По его словам, это делается для того, чтобы люди, находящиеся на дачах на левом берегу, могли эвакуироваться в Херсон.
"Херсонская областная военная администрация сообщает, что с 3 декабря (суббота) по 5 декабря (понедельник) включительно будут продолжаться гуманитарные мероприятия по эвакуации украинских граждан, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию", – написал он.
Янушевич отметил, что жителям нужно выезжать из-за возможной активизации боевых действий на этой территории. При эвакуации необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.
На другие участки Днепра (кроме Речного вокзала) разрешение на переправу не распространяется, добавил глава ОВА.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать город с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.
С 20 ноября в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, сообщили в ГВА 1 декабря.