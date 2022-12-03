В Херсонской области ждут активизации боев, с левого берега Днепра идет эвакуация – ОВА

При эвакуации необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины Фото: ЕРА

По его словам, это делается для того, чтобы люди, находящиеся на дачах на левом берегу, могли эвакуироваться в Херсон.

"Херсонская областная военная администрация сообщает, что с 3 декабря (суббота) по 5 декабря (понедельник) включительно будут продолжаться гуманитарные мероприятия по эвакуации украинских граждан, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию", – написал он.

Янушевич отметил, что жителям нужно выезжать из-за возможной активизации боевых действий на этой территории. При эвакуации необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.

На другие участки Днепра (кроме Речного вокзала) разрешение на переправу не распространяется, добавил глава ОВА.