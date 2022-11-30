В Херсоне двум мужчинам объявили о подозрении в коллаборационизме – СБУ

"Во время захвата города они добровольно вступили в созданное оккупантами "главное управление МВД Херсонской области". После "собеседования" с представителями ФСБ одного из злоумышленников назначили "следователем" и поставили перед ним задачу по участию в подавлении движения сопротивления на оккупированной части региона. К пострадавшим применялись психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Через террор и репрессии рашисты пытались распространять кремлевский режим на временно захваченной территории юга Украины", – говорится в сообщении.
Второго задержанного оккупанты, по данным следствия, назначили "патрульным полиции".
"Находясь на этой должности, он принимал непосредственное участие в преследовании и незаконных задержаниях украинских граждан", – сообщили в СБУ.
По информации пресс-службы, после освобождения Херсона мужчины пытались скрыться на территории города, но СБУ их задержала. Им объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), суд их арестовал.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Россия системно обстреливает Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявили в ОПУ 21 ноября.