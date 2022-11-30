В Херсоне двум мужчинам объявили о подозрении в коллаборационизме – СБУ

"Во время захвата города они добровольно вступили в созданное оккупантами "главное управление МВД Херсонской области". После "собеседования" с представителями ФСБ одного из злоумышленников назначили "следователем" и поставили перед ним задачу по участию в подавлении движения сопротивления на оккупированной части региона. К пострадавшим применялись психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Через террор и репрессии рашисты пытались распространять кремлевский режим на временно захваченной территории юга Украины", – говорится в сообщении.

Второго задержанного оккупанты, по данным следствия, назначили "патрульным полиции".

"Находясь на этой должности, он принимал непосредственное участие в преследовании и незаконных задержаниях украинских граждан", – сообщили в СБУ.

По информации пресс-службы, после освобождения Херсона мужчины пытались скрыться на территории города, но СБУ их задержала. Им объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), суд их арестовал.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.