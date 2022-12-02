СБУ задержала в Херсоне подозреваемого в корректировке обстрелов

По данным СБУ, задержанный собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на территории региона. Полученные сведения требовались оккупантам для планирования и подготовки прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов по позициям украинских войск.

Кроме того, во время оккупации областного центра он передавал агрессору адреса пребывания участников сопротивления, в частности бывших бойцов АТО, говорится в заявлении. Полученную информацию россияне использовали для проведения массовых незаконных задержаний и похищения людей. В пыточных от них требовали "признания" по сфабрикованным делам. В случае несогласия применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы, сообщает СБУ.

По данным следствия, коллаборантом оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения перешел на сторону врага и начал сотрудничать со спецслужбами России. С начала апреля этого года он выполнял задания врага. Для сбора информации "в темную" использовал свои связи, а также объезжал территорию региона. Полученную информацию агент передавал своему российскому куратору через анонимный Telegram-канал, говорится в сообщении СБУ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили пропагандистские материалы и символику РФ, а также мобильный телефон с доказательствами переписки с представителем России.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного времени. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет или пожизненное заключение. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.