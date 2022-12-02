Оккупанты 42 раза за сутки обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые среди жителей – ОВА

"К сожалению, из-за российских обстрелов есть жертвы среди гражданского населения. Рашисты убили трех человек, еще семь жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести",– написал глава ОВА.

Он подчеркнул, что враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру области и убивает мирных жителей.

"Херсонский район. Россияне продолжают бить по жилым кварталам Херсона, вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", – написал Янушевич.

Также враг обстрелял Понятовку, Токаревку, Ингулец, Молодежное, Днепровское, Дарьевку, Янтарное, Ивановку, Никольское, Зеленовку, Музыковку и территорию возле Степановки.

Кроме того, оккупанты обстреляли Новоалександровку, Золотую Балку, Республиканец, Украинку, Гавриловку и Качкаровку (Бериславский район).

В ГСЧС также сообщили 2 декабря, что вблизи села Борозенское на противотанковой мине подорвался гражданский автомобиль, погиб мужчина.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Россия системно обстреливает Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявили в ОПУ 21 ноября.