Оккупанты ищут украинских детей, которые не ходят в российские школы, пытаются заманить на "учебу" деньгами – Центр национального сопротивления

"На юге [на оккупированных территориях Украины] россияне проверяют детей, если те находятся в учебное время на улице. Завезенные из РФ врачи во время медосмотров проверяют, учится ли ребенок в российской школе", – подчеркнули в ЦНС.

В центре также сообщают, что у детей и их родителей на временно оккупированных территориях проверяют, установлены ли на их телефонах приложения украинской онлайн-школы.

При этом россияне, как отмечается, обещают единовременную выплату в 10 тыс. рублей (около 6 тыс. грн), если семья согласится отдать ребенка в школу оккупантов.

"В целом российские школы на временно оккупированных территориях (ВОТ) выполняют функцию пропагандистских центров, где свезенные учителя из России насаждают украинским детям свой язык и кремлевское видение оккупации", – резюмировали в ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ по возможности покинуть регион до момента его освобождения ВСУ.