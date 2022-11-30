Оккупанты ищут украинских детей, которые не ходят в российские школы, пытаются заманить на "учебу" деньгами – Центр национального сопротивления

"На юге [на оккупированных территориях Украины] россияне проверяют детей, если те находятся в учебное время на улице. Завезенные из РФ врачи во время медосмотров проверяют, учится ли ребенок в российской школе", – подчеркнули в ЦНС.
В центре также сообщают, что у детей и их родителей на временно оккупированных территориях проверяют, установлены ли на их телефонах приложения украинской онлайн-школы.
При этом россияне, как отмечается, обещают единовременную выплату в 10 тыс. рублей (около 6 тыс. грн), если семья согласится отдать ребенка в школу оккупантов.
"В целом российские школы на временно оккупированных территориях (ВОТ) выполняют функцию пропагандистских центров, где свезенные учителя из России насаждают украинским детям свой язык и кремлевское видение оккупации", – резюмировали в ЦНС.
Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ по возможности покинуть регион до момента его освобождения ВСУ.
Учителя на оккупированных территориях, которые проводят обучение по программам РФ, попадают под статью о коллаборантах – об этом 31 августа заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, депутат от "Слуги народа" Сергей Бабак.
Во временно оккупированном российскими военными Мариуполе (Донецкая область) первоклассников заставляют учить гимн России, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он неоднократно рассказывал, что часть работников, в том числе сферы образования, добровольно пошли на сотрудничество с оккупантами.
Во время оккупации Харьковской области учителя ездили в Россию на так называемые курсы повышения квалификации для преподавания по российским программам, сообщили местные власти Изюмского и Купянского районов после их освобождения.
По данным украинских властей, оккупанты привезли учителей из России на захваченные территории Украины.
Правоохранители открыли 19 уголовных производств против украинских учителей, которые пошли на сотрудничество с российскими оккупантами, сообщил 16 сентября глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.