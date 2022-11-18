ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Родители надеются, что детьми будет заниматься учительница, а у нее муж на фронте

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Комаровский считает, что сейчас забота нужна и школьникам, и учителям
Комаровский считает, что сейчас забота нужна и школьникам, и учителям
Фото: doctor_komarovskiy / Instagram

По оценке украинского педиатра, телеведущего Евгения Комаровского, 90% детей в Украине на сегодня находится в тяжелом психическом состоянии. Поэтому каждый взрослый рядом с ребенком должен сейчас иметь психологическую подготовку. Об этом Комаровский рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"У нас еще есть сейчас одна проблема, которая очень сильно обострилась из-за отключений света. Это проблема онлайн-обучения, которое стало катастрофическим", – отметил педиатр.

Он напомнил, что дети два года практически не могли нормально общаться из-за коронавируса, а теперь помехой стала война.

"Психическое состояние детей на 90% зависит от того, какие рядом с ними взрослые. В 90% случаев рядом с психически неустойчивыми, не понимающими, что происходит, не имеющими нормального общения со сверстниками [детьми] находится мама, которая думает только об одном: папа сегодня позвонит или не позвонит, вступят они в контакт или нет", – говорит Комаровский.

По его наблюдениям, родители сейчас "практически детьми не занимаются", те предоставлены социальным сетям, друг другу. 

"Моя внучка рядом со мной занимается онлайн. Каждый день мы отменяем уроки, потому что то у нас нет света, то у учительницы нет света", – называет педиатр еще одну проблему.

Комаровский обращает внимание на ключевую роль педагогов, поскольку регулярно 10–15 детей собираются онлайн и общаются с учительницей. Но и педагоги, убежден он, сейчас в состоянии стресса.

"Родители очень надеются, что эта учительница будет тем мерилом адекватности, разума, педагогических талантов, которая сможет этих детей успокоить. Но у учительницы муж на фронте. И сейчас это то, что я гарантирую: 90% детей на сегодня находится в тяжелом психическом состоянии. А те, кто находится рядом с детьми, – это самое тонкое звено, прямо связанное с тем, что нас ждет впереди", – убежден педиатр.

Комаровский призвал сделать все возможное, чтобы государство обратило максимальное внимание на тех, кто находится рядом с детьми: на учителей и воспитателей детских дошкольных учреждений.

"Максимально возможные льготы, никаких плат на интернет у них не должно быть, никаких плат за мобильные телефоны. Все, что вы только можете сделать для этих людей... Это сейчас самое слабое звено, от которого зависит будущее страны. Эти люди, которые рядом с детьми, – это сейчас, во время войны, реальный повод собрать Совет национальной безопасности", – заявил телеведущий.

По мнению Комаровского, каждый взрослый рядом с ребенком должен сейчас иметь психологическую подготовку.

"У меня есть на этот счет свои планы. Я сейчас пытаюсь собрать психологов и записать образовательные курсы вместе с ними для каждого учителя, чтобы дать это в каждый дом. Но все равно же нужна помощь какая-то. Мне же тоже надо кому-то платить деньги за связь… Но я смотрю, общество не обсуждает эти темы, к сожалению. Мне это очень больно. Просто потому, что я 40 лет в этой каше варюсь – я вижу, к чему это все приходит. Дети уходят вообще в астрал. И меня это страшно волнует", – заключил педиатр.

Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Евгений Комаровский, дети, школьники, война России против Украины, психология, школы, безопасность, интервью, будущее, онлайн-курс, родители
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