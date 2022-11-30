Зеленский: На заседании ставки верховного главнокомандующего обсуждали более мощное противодействие оккупантам

"Провел сегодня очередное заседание ставки. Главные вопросы – Донецкая область, Луганская область, Харьковская область, Запорожская область, Херсонская область, Крым, прифронтовые территории и наша государственная граница. Анализируем намерения оккупантов и готовим противодействие – еще более мощное противодействие, чем сейчас", – сказал Зеленский.

Он отметил, что на ставке также "рассмотрели проблемы обеспечения военных и поставки новой техники, боеприпасов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)