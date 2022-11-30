Зеленский: На заседании ставки верховного главнокомандующего обсуждали более мощное противодействие оккупантам

"Провел сегодня очередное заседание ставки. Главные вопросы – Донецкая область, Луганская область, Харьковская область, Запорожская область, Херсонская область, Крым, прифронтовые территории и наша государственная граница. Анализируем намерения оккупантов и готовим противодействие – еще более мощное противодействие, чем сейчас", – сказал Зеленский.
Он отметил, что на ставке также "рассмотрели проблемы обеспечения военных и поставки новой техники, боеприпасов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины. Осенью в ходе контрнаступления украинские военные освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях на Донбассе, на остальных – преимущественно обороняются.