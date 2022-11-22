"Зима не будет легкой прогулкой". Зеленский провел заседание ставки, рассмотрели три ключевых вопроса

Зеленский рассказал о трех ключевых вопросах, которые рассмотрели на заседании ставки верховного главнокомандующего Фото: president.gov.ua

Зеленский рассказал, что на заседании главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте.

"Рассмотрели три ключевых вопроса. Первый – обеспечение нашего войска техникой и оружием. Второй – защита объектов энергетической инфраструктуры. Третий – обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры в течение зимы. Она не будет легкой прогулкой, но мы непременно выстоим и победа будет за нами", – добавил он.

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