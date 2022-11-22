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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Зима не будет легкой прогулкой". Зеленский провел заседание ставки, рассмотрели три ключевых вопроса

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Зеленский рассказал о трех ключевых вопросах, которые рассмотрели на заседании ставки верховного главнокомандующего
Зеленский рассказал о трех ключевых вопросах, которые рассмотрели на заседании ставки верховного главнокомандующего
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 22 ноября провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Facebook.

Зеленский рассказал, что на заседании главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте. 

"Рассмотрели три ключевых вопроса. Первый – обеспечение нашего войска техникой и оружием. Второй – защита объектов энергетической инфраструктуры. Третий – обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры в течение зимы. Она не будет легкой прогулкой, но мы непременно выстоим и победа будет за нами", – добавил он. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0SvYo9F8R8yMQysvmVK2wo44js2Ehgr7TEUq6QE8UoxfHLTU66f4S7hexsh38x2Lil

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущие заседания прошли 16-го и 19 ноября

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вооружение, военная техника, зима, Владимир Зеленский, война России против Украины, инфраструктура, Валерий Залужный, заседание
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