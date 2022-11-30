СБУ задержала в Винницкой области женщину, которая помогала оккупантам в Херсонской области

По информации СБУ, женщина передавала российским оккупантам списки участников АТО и других граждан Фото: Служба безпеки України / Telegram

По информации СБУ, женщина передавала в "военную комендатуру" списки участников АТО и других граждан. Данные российские захватчики использовали для проведения массовых "облав" и похищения людей, требовали от них "признания" по сфабрикованным делам, а если слышали отказ – применяли пытки и угрожали убийством.

Кроме того, жительница Берислава, заявили в СБУ, помогала российским оккупантам ориентироваться на местности и указывала на пути в населенные пункты Бериславского района для его захвата.

"Также она способствовала в "расквартировании" российских оккупационных подразделений в домах украинцев, которые находились на подконтрольной украинским властям территории. При этом сама предложила использовать три собственных гаражных помещения для базирования военной техники и складирования оружия рашистов", – говорится в сообщении.

После освобождения части региона, отметили в службе, женщина пыталась бежать за границу, однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение на территории Винницкой области и задержали. Во время обыска у нее обнаружили мобильный телефон "с поличным".

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.