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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Винницкой области женщину, которая помогала оккупантам в Херсонской области

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По информации СБУ, женщина передавала российским оккупантам списки участников АТО и других граждан
По информации СБУ, женщина передавала российским оккупантам списки участников АТО и других граждан
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Винницкой области жительницу Берислава Херсонской области, которая после захвата россиянами города активно сотрудничала с местной оккупационной администрацией. Об этом 30 ноября в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, женщина передавала в "военную комендатуру" списки участников АТО и других граждан. Данные российские захватчики использовали для проведения массовых "облав" и похищения людей, требовали от них "признания" по сфабрикованным делам, а если слышали отказ – применяли пытки и угрожали убийством.

Кроме того, жительница Берислава, заявили в СБУ, помогала российским оккупантам ориентироваться на местности и указывала на пути в населенные пункты Бериславского района для его захвата.

"Также она способствовала в "расквартировании" российских оккупационных подразделений в домах украинцев, которые находились на подконтрольной украинским властям территории. При этом сама предложила использовать три собственных гаражных помещения для базирования военной техники и складирования оружия рашистов", – говорится в сообщении.

После освобождения части региона, отметили в службе, женщина пыталась бежать за границу, однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение на территории Винницкой области и задержали. Во время обыска у нее обнаружили мобильный телефон "с поличным".

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявили в ОК "Юг" ВСУ 24 ноября.

Теги: Россия, СБУ, Украина, война, Винницкая область, захват, оккупация, граница, Херсонская область, обыск, война России против Украины, подозрение, инфраструктура, Служба безопасности Украины, измена, Берислав
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