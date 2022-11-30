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СБУ проводит обыски в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП

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В СБУ отметили, что обыски проводятся для проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира"
В СБУ отметили, что обыски проводятся для проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира"
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ МП в Закарпатье. Об этом 30 ноября в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

"Мероприятия проходят совместно с Управлением патрульной полиции и Ужгородским зональным отделом Военной службы правопорядка в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине. В частности, учитывая вооруженную агрессию России, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", – говорится в сообщении.

При участии представителей церкви правоохранители:

  • проводят осмотр территории и помещений монастыря для выявления запрещенных в обращении предметов;
  • проверяют лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

В СБУ отметили, что обыски проводятся для проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира", недопущения использования помещений УПЦ МП для укрывательства граждан страны-агрессора и хранения запрещенных предметов, а также, чтобы обезопасить население от провокаций и террористических актов.

"Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", – добавили в спецслужбе.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02DMaryBeQ7Waf3qwnwFmBJuwj94799X8vCN22E5unRqMu6kHv1kSbZpTRRQdDVYful

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира", и крупные суммы денег наличными), в епархиях УПЦ МП в РовенскойЧерновицкой и Тернопольской областях.

По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.

Теги: Россия, СБУ, Украина, РПЦ, Закарпатье, УПЦ МП, церковь, Мукачево, обыски, проверки, Служба безопасности Украины
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