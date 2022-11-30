СБУ проводит обыски в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП

В СБУ отметили, что обыски проводятся для проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира" Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Мероприятия проходят совместно с Управлением патрульной полиции и Ужгородским зональным отделом Военной службы правопорядка в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине. В частности, учитывая вооруженную агрессию России, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", – говорится в сообщении.

При участии представителей церкви правоохранители:

проводят осмотр территории и помещений монастыря для выявления запрещенных в обращении предметов;

проверяют лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

В СБУ отметили, что обыски проводятся для проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира", недопущения использования помещений УПЦ МП для укрывательства граждан страны-агрессора и хранения запрещенных предметов, а также, чтобы обезопасить население от провокаций и террористических актов.

"Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", – добавили в спецслужбе.