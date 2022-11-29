Депутаты Львовского облсовета призвали Раду запретить деятельность УПЦ МП

Руководящий центр УПЦ МП "находится в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины", отметили во Львовском облсовете Фото: Львівська обласна рада / Facebook

Об этом сообщил пресс-центр облсовета в Facebook.

Отмечается, что депутаты обратились в Верховную Раду Украины относительно внесения соответствующих законодательных изменений с целью запрета деятельности религиозных организаций УПЦ МП, "руководящий центр которой находится в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины и оккупировало часть ее территории".

"Областной совет рекомендует органам местного самоуправления Львовской области способствовать изменению подчиненности общин УПЦ МП в канонических и организационных вопросах путем организации и проведения общего собрания религиозных общин и внесения соответствующих изменений и дополнений в уставы (положения) религиозных общин", – говорится в сообщении.

Депутаты также обратились в правоохранительные органы и Силы теробороны ВСУ относительно "обеспечения сохранности имущества, культурных ценностей религиозных организаций, которые решили перейти к другим конфессиям", подчеркнули во Львовском облсовете.