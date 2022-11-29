Депутаты Львовского облсовета призвали Раду запретить деятельность УПЦ МП

Об этом сообщил пресс-центр облсовета в Facebook.
Отмечается, что депутаты обратились в Верховную Раду Украины относительно внесения соответствующих законодательных изменений с целью запрета деятельности религиозных организаций УПЦ МП, "руководящий центр которой находится в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины и оккупировало часть ее территории".
"Областной совет рекомендует органам местного самоуправления Львовской области способствовать изменению подчиненности общин УПЦ МП в канонических и организационных вопросах путем организации и проведения общего собрания религиозных общин и внесения соответствующих изменений и дополнений в уставы (положения) религиозных общин", – говорится в сообщении.
Депутаты также обратились в правоохранительные органы и Силы теробороны ВСУ относительно "обеспечения сохранности имущества, культурных ценностей религиозных организаций, которые решили перейти к другим конфессиям", подчеркнули во Львовском облсовете.
В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в Ровенской и Черновицкой областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).
В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского".
23 ноября группа народных депутатов Украины зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций". Если он будет принят, то "положит конец Русской православной церкви в нашем государстве", так как предусматривает запрет деятельности в Украине РПЦ и организаций, которые входят в ее структуру, отметил инициатор законопроекта – нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.