"Поможет вернуть в собственность государства лавры". Петиция о запрете РПЦ в Украине набрала необходимые 25 тыс. подписей

Принятие Радой законопроекта №8221 поможет вернуть в собственность государства Киево-Печерскую, Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую лавры, говорится в тексте петиции Фото: depositphotos.com

Текст документа опубликован на сайте Офиса президента, теперь обращение должен рассмотреть Зеленский.

Петиция авторства нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко была обнародована 25 ноября.

"Прошу президента Украины поддержать законопроект №8221, предусматривающий запрет деятельности учреждений, подчиняющихся стране-агрессору. В законопроекте предусматривается досрочное прекращение всех документов аренды, найма или лизинга с данным учреждением, а также с юридическими лицами, собственником, участником, акционером которых он является", – говорится в тексте документа.

Гончаренко "вместе с общественностью" попросил Зеленского "обратиться в Верховную Раду с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект", предусматривающий "досрочное прекращение договоров аренды и возврат всех объектов собственности, арендуемых данным учреждением в собственности государства".

"Это поможет вернуть в собственность государства такие знаковые объекты, как Киево-Печерскую, Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую лавры", – отмечается в тексте петиции.

23 ноября группа народных депутатов Украины зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций".

Если он будет принят, то "положит конец Русской православной церкви в нашем государстве", так как предусматривает запрет деятельности в Украине РПЦ и организаций, которые входят в ее структуру, отметил инициатор законопроекта – нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.