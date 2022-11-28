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"Поможет вернуть в собственность государства лавры". Петиция о запрете РПЦ в Украине набрала необходимые 25 тыс. подписей

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Принятие Радой законопроекта №8221 поможет вернуть в собственность государства Киево-Печерскую, Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую лавры, говорится в тексте петиции
Принятие Радой законопроекта №8221 поможет вернуть в собственность государства Киево-Печерскую, Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую лавры, говорится в тексте петиции
Фото: depositphotos.com

Петиция №22/171258-еп с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому о поддержке законопроекта №8221 и немедленного его рассмотрения набрала необходимые для этого 25 тыс. голосов.

Текст документа опубликован на сайте Офиса президента, теперь обращение должен рассмотреть Зеленский.

Петиция авторства нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко была обнародована 25 ноября.

"Прошу президента Украины поддержать законопроект №8221, предусматривающий запрет деятельности учреждений, подчиняющихся стране-агрессору. В законопроекте предусматривается досрочное прекращение всех документов аренды, найма или лизинга с данным учреждением, а также с юридическими лицами, собственником, участником, акционером которых он является", – говорится в тексте документа.

Гончаренко "вместе с общественностью" попросил Зеленского "обратиться в Верховную Раду с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект", предусматривающий "досрочное прекращение договоров аренды и возврат всех объектов собственности, арендуемых данным учреждением в собственности государства".

"Это поможет вернуть в собственность государства такие знаковые объекты, как Киево-Печерскую, Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую лавры", – отмечается в тексте петиции.

23 ноября группа народных депутатов Украины зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций".

Если он будет принят, то "положит конец Русской православной церкви в нашем государстве", так как предусматривает запрет деятельности в Украине РПЦ и организаций, которые входят в ее структуру, отметил инициатор законопроекта – нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. 25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи"

В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в Ровенской и Черновицкой областях, а также, по данным СМИ, – у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).

В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского".

Теги: Россия, Украина, РПЦ, аренда, депутаты, Киево-Печерская лавра, церковь, Алексей Гончаренко, петиция, запрет, Святогорск, законопроект, Почаевская лавра, деятельность, обращение, нардеп
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