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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ объявила подозрения двум десяткам боевиков с Донбасса, которые попали в плен при освобождении Харьковской области

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Подозреваемые боевики "ЛДНР" вместе с российскими оккупантами воевали против украинских войск на донецком и луганском направлениях
Подозреваемые боевики "ЛДНР" вместе с российскими оккупантами воевали против украинских войск на донецком и луганском направлениях
Фото: СтратКом ЗСУ / Telegram

19 боевикам "ЛДНР", задержанным во время контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщено о подозрении в совершении особо опасных преступлений. Об этом Служба безопасности Украины сообщила 29 ноября в Facebook.

Среди задержанных – бывшие заключенные, отбывавшие сроки по уголовным делам, в том числе убийствам.

По данным следствия, выйдя из тюрьмы, они остались во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. А за несколько дней до полномасштабного вторжения  России в Украину "откликнулись" на призывы главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к "мобилизации".

В СБУ отмечают, что подозреваемые вместе с российскими оккупантами воевали против украинских войск на донецком и луганском направлениях, обустраивали боевые позиции и фортификационные сооружения агрессора. Позже их перебросили в Харьковскую область, где российское командование "прикрывало" ими отступление основных подразделений армии РФ.

Объявленные им подозрения предусмотрены ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0YHN7X9ruqRMdbtmBeJ3kn7aJvqYRFYJWowAhJDtxbePo2ZcA6nZ9BSVaDhsXDBRTl

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

Теги: СБУ, терроризм, Харьковская область, пленные, госизмена, война России против Украины, подозрение, российские оккупанты
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