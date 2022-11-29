СБУ объявила подозрения двум десяткам боевиков с Донбасса, которые попали в плен при освобождении Харьковской области

Подозреваемые боевики "ЛДНР" вместе с российскими оккупантами воевали против украинских войск на донецком и луганском направлениях Фото: СтратКом ЗСУ / Telegram

Среди задержанных – бывшие заключенные, отбывавшие сроки по уголовным делам, в том числе убийствам.

По данным следствия, выйдя из тюрьмы, они остались во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. А за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину "откликнулись" на призывы главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к "мобилизации".

В СБУ отмечают, что подозреваемые вместе с российскими оккупантами воевали против украинских войск на донецком и луганском направлениях, обустраивали боевые позиции и фортификационные сооружения агрессора. Позже их перебросили в Харьковскую область, где российское командование "прикрывало" ими отступление основных подразделений армии РФ.

Объявленные им подозрения предусмотрены ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.