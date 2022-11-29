СБУ задержала коллаборанта из бывшей оккупационной администрации Балаклеи, ему сообщили о подозрении

Об этом 29 ноября в Facebook сообщили пресс-центр СБУ и полиция Харьковской области.
Отмечается, что 38-летний мужчина способствовал принудительной "перерегистрации" работы местного бизнеса в пользу РФ.
"Злоумышленник принимал участие в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей, осуществлял контроль за деятельностью частных предпринимателей, занимался оформлением документов о регистрации физических лиц – предпринимателей, осуществлял организацию по обеспечению оптовых складов продовольственными товарами и одеждой, организовывал и проводил коллективные совещания с предпринимателями, предоставлял указания и распоряжения товаров и услуг, которые можно реализовывать на территории города", – рассказали правоохранители.
В случае несогласия коллаборант применял ограничения на коммерческую деятельность, запрещая реализацию отдельных товаров и услуг, указали в СБУ.
"Чтобы засвидетельствовать… свою приверженность, он заключил с управлением оккупационного органа "трудовой контракт". После освобождения города злоумышленник пытался "потеряться" среди жителей района во избежание правосудия. Впрочем, сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение, задокументировали преступные действия и задержали", – говорится в сообщении.
25 ноября жителю Балаклеи сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
"Мужчине грозит лишение свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой", – подчеркнули в полиции Харьковской области.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска. Об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября.