СБУ задержала коллаборанта из бывшей оккупационной администрации Балаклеи, ему сообщили о подозрении

Об этом 29 ноября в Facebook сообщили пресс-центр СБУ и полиция Харьковской области.

Отмечается, что 38-летний мужчина способствовал принудительной "перерегистрации" работы местного бизнеса в пользу РФ.

"Злоумышленник принимал участие в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей, осуществлял контроль за деятельностью частных предпринимателей, занимался оформлением документов о регистрации физических лиц – предпринимателей, осуществлял организацию по обеспечению оптовых складов продовольственными товарами и одеждой, организовывал и проводил коллективные совещания с предпринимателями, предоставлял указания и распоряжения товаров и услуг, которые можно реализовывать на территории города", – рассказали правоохранители.

В случае несогласия коллаборант применял ограничения на коммерческую деятельность, запрещая реализацию отдельных товаров и услуг, указали в СБУ.

"Чтобы засвидетельствовать… свою приверженность, он заключил с управлением оккупационного органа "трудовой контракт". После освобождения города злоумышленник пытался "потеряться" среди жителей района во избежание правосудия. Впрочем, сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение, задокументировали преступные действия и задержали", – говорится в сообщении.

25 ноября жителю Балаклеи сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

"Мужчине грозит лишение свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой", – подчеркнули в полиции Харьковской области.