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СБУ задержала коллаборанта из бывшей оккупационной администрации Балаклеи, ему сообщили о подозрении

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38-летний мужчина способствовал принудительной "перерегистрации" работы местного бизнеса в пользу РФ, отметили правоохранители
38-летний мужчина способствовал принудительной "перерегистрации" работы местного бизнеса в пользу РФ, отметили правоохранители
Фото: Служба безпеки України / Facebook

СБУ разоблачила коллаборанта в Харьковской области, который во время захвата Балаклеи в мае добровольно вступил в ряды временной оккупационной администрации – был назначен "помощником начальника управления временной гражданской администрации".

Об этом 29 ноября в Facebook сообщили пресс-центр СБУ и полиция Харьковской области.

Отмечается, что 38-летний мужчина способствовал принудительной "перерегистрации" работы местного бизнеса в пользу РФ.

"Злоумышленник принимал участие в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей, осуществлял контроль за деятельностью частных предпринимателей, занимался оформлением документов о регистрации физических лиц – предпринимателей, осуществлял организацию по обеспечению оптовых складов продовольственными товарами и одеждой, организовывал и проводил коллективные совещания с предпринимателями, предоставлял указания и распоряжения товаров и услуг, которые можно реализовывать на территории города", – рассказали правоохранители.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid02KCnpXSDHnXd6Jd8rQGfCMVLbQ8AdDRv1h3PBSZYv3yVfKtV2KxA3zJRCjqx7eWdQl

В случае несогласия коллаборант применял ограничения на коммерческую деятельность, запрещая реализацию отдельных товаров и услуг, указали в СБУ.

"Чтобы засвидетельствовать… свою приверженность, он заключил с управлением оккупационного органа "трудовой контракт". После освобождения города злоумышленник пытался "потеряться" среди жителей района во избежание правосудия. Впрочем, сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение, задокументировали преступные действия и задержали", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02RbZP9VY9bvxGdWnhMpUVDQeDtXkbFhHvmgPrCkZydGbtBzwVESeJYLrKWqVJkQUel

25 ноября жителю Балаклеи сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

"Мужчине грозит лишение свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой", – подчеркнули в полиции Харьковской области.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска. Об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября.

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