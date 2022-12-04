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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область 46 раз – ОВА

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Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона
Фото: EPA

В результате ударов оккупантов по Херсонской области 3 декабря погиб один человек и двое получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"Российские оккупанты продолжают убивать и калечить мирных людей", – написал Янушевич. 

По его информации, захватчики 46 раз обстреляли населенные пункты области из артиллерии, танков, минометов и реактивных систем залпового огня. 

Также россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона, есть попадания в частные и многоквартирные дома, повреждена гражданская инфраструктура города, проинформировал Янушевич.


Контекст:

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в ОПУ.

Теги: Херсон, Херсонская область, артиллерия, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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