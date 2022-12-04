За минувшие сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область 46 раз – ОВА

"Российские оккупанты продолжают убивать и калечить мирных людей", – написал Янушевич.
По его информации, захватчики 46 раз обстреляли населенные пункты области из артиллерии, танков, минометов и реактивных систем залпового огня.
Также россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона, есть попадания в частные и многоквартирные дома, повреждена гражданская инфраструктура города, проинформировал Янушевич.
Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в ОПУ.