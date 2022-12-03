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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников в аэропорту Херсон: Первые три буквы названия россияне поймут без переводчика – и это единственное, что они могут получить от Украины

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Резников опубликовал фото из Чернобаевки
Резников опубликовал фото из Чернобаевки
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Министр обороны Украины Алексей Резников посетил Международный аэропорт Херсон в Чернобаевке Херсонской области. Фото оттуда он опубликовал в Twitter.

"Это остатки вывески Международного аэропорта Херсон в Чернобаевке. Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика – и это единственное, что они могут получить от Украины. Многие из них, сейчас удобряющие поля вокруг, уже в этом убедились", – написал министр.

Контекст:

Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, использовалась оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов.

О первом ударе по позициям противника в Чернобаевке главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил 27 февраля. Удар был нанесен с помощью беспилотника Bayraktar TB2. На видео видно, как удар поражает колонну военной техники (предположительно, это были грузовые машины).

После этого, по данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение. Название Чернобаевки стало нарицательным.

Газета The New York Times называла аэродром в Чернобаевке стратегическим объектомРФ вывела большую часть вертолетов с аэродрома после успешной атаки украинской армии, сообщило издание 22 марта, ссылаясь на данные спутниковых снимков.

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября.

Теги: Херсон, аэропорт, аэродром, Алексей Резников, война России против Украины, Чернобаевка
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