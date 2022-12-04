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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жертвами российской агрессии в Украине за последние сутки стали двое гражданских – ОП

Больше всего пострадавших за последние сутки от ударов РФ в Донецкой области
Больше всего пострадавших за последние сутки от ударов РФ – в Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов российскими оккупационными войсками 3 декабря в Украине погибли двое гражданских, семеро получили ранения.

Об этом, ссылаясь на данные областных военных администраций, сообщил 4 декабря заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Один погибший и пятеро раненых – в Донецкой области, также погибший и двое раненых есть в Херсонской области, проинформировал он. 

За прошедшие сутки РФ обстреляла Херсонскую область 46 раз. Оккупанты обстреливали территории, с которых осенью отступили, из минометов, артиллерии и РСЗО, сообщали в ОВА. 

В Донецкой области этой ночью под огонь оккупантов попали населенные пункты на линии фронта от Кураховской до Лиманской общин, проинформировал глава ОВА Павел Кириленко утром 4 декабря.

Контекст:

По информации Генштаба, РФ за прошлые сутки нанесла по украинским позициям и населенным пунктам вдоль линии разграничения 10 ракетных и 16 авиаударов, 30 раз обстреляла из РСЗО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Херсонская область, жертвы, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, российские оккупанты
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