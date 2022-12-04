Жертвами российской агрессии в Украине за последние сутки стали двое гражданских – ОП

Об этом, ссылаясь на данные областных военных администраций, сообщил 4 декабря заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Один погибший и пятеро раненых – в Донецкой области, также погибший и двое раненых есть в Херсонской области, проинформировал он.
За прошедшие сутки РФ обстреляла Херсонскую область 46 раз. Оккупанты обстреливали территории, с которых осенью отступили, из минометов, артиллерии и РСЗО, сообщали в ОВА.
В Донецкой области этой ночью под огонь оккупантов попали населенные пункты на линии фронта от Кураховской до Лиманской общин, проинформировал глава ОВА Павел Кириленко утром 4 декабря.
По информации Генштаба, РФ за прошлые сутки нанесла по украинским позициям и населенным пунктам вдоль линии разграничения 10 ракетных и 16 авиаударов, 30 раз обстреляла из РСЗО.