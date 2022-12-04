Оккупанты за сутки нанесли 10 ракетных и 16 авиаударов по Украине – Генштаб ВСУ

С 24 февраля Россия выпустила по территории Украины несколько тысяч ракет Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. Ракетные удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины", – сказано в сообщении.