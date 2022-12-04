РФ пытается улучшить свое тактическое положение в районе Бахмута и Авдеевки, ВСУ отбили атаки в районе 17 населенных пунктов – Генштаб

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованной в Facebook 4 декабря.

"На бахмутском и авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий, пытаются улучшить тактическое положение. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка Луганской области и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Новомихайловка Донецкой области", – сказано в сводке.

Согласно сообщению, на волынском и полесском направлениях обстановка существенно не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, на северском и слобожанском направлениях оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты Сумской и Харьковской областей.

На купянском, лиманском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях оккупанты ведут оборону.

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