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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ пытается улучшить свое тактическое положение в районе Бахмута и Авдеевки, ВСУ отбили атаки в районе 17 населенных пунктов – Генштаб

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Украинские защитники отбивают атаки врага на востоке страны
Украинские защитники отбивают атаки врага на востоке страны 
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Российские оккупационные войска сосредоточены на наступлении на авдеевском и бахмутском направлениях, пытаются улучшить там свое тактическое положение.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованной в Facebook 4 декабря. 

"На бахмутском и авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий, пытаются улучшить тактическое положение. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка Луганской области и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Новомихайловка Донецкой области", – сказано в сводке. 

Согласно сообщению, на волынском и полесском направлениях обстановка существенно не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, на северском и слобожанском направлениях оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты Сумской и Харьковской областей. 

На купянском, лиманском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях оккупанты ведут оборону. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0NgPupxYvBo26ZRwrBFAjkmWiFpoPUD3GeVMxRWLiP6A2PocMvL4Hg8CeeU2VaXZHl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, Авдеевка, Андреевка, артиллерия, Опытное, обстрелы, война России против Украины, Курдюмовка, Бахмут, Белогоровка
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