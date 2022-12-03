Вертолет, восемь БПЛА и около 510 оккупантов. Генштаб ВСУ сообщил о суточных потерях армии РФ

Украинские защитники уничтожили уже около 90,6 тыс. российских оккупантов Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка / Facebook

Данные еще уточняются, подчеркнули в Генштабе.

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