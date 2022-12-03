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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вертолет, восемь БПЛА и около 510 оккупантов. Генштаб ВСУ сообщил о суточных потерях армии РФ

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Украинские защитники уничтожили уже около 90,6 тыс. российских оккупантов
Украинские защитники уничтожили уже около 90,6 тыс. российских оккупантов
Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка / Facebook

За последние сутки российская оккупационная армия потеряла в войне против Украины около 510 своих военнослужащих, всего за время вторжения, начавшегося 24 февраля, – около 90 600. Об этом 3 декабря в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Остальные потери армии противника выглядят так: 

  • танки – 2917 (+1);
  • боевые бронированные машины – 5886 (+3);
  • артиллерийские системы – 1906 (+1);
  • РСЗО – 395;
  • средства ПВО – 210;
  • самолеты – 280;
  • вертолеты – 263 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8);
  • крылатые ракеты – 531;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4472 (+8);
  • специальная техника – 163.

Данные еще уточняются, подчеркнули в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0wQ2jSWpqY88gT4xxQ92JHhUkVFTCEUv8LCrrEuwSfYvUfVC4A97L9X7yA5rLYDHrl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, танки, вертолет, беспилотники, война России против Украины, потери армии России, потери
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