"Не считаются с человеческой жизнью". Маляр заявила, что у России в приоритете "ракеты, а не люди"

Несмотря на то, что ресурсы у Москвы еще есть, вражеская армия не может наладить надлежащее обеспечение воюющих оккупантов формой и снаряжением, подчеркнула замлавы Минобороны Украины.
"Все равно им этого ресурса не хватает для надлежащего обеспечения личного состава. Они приоритет отдают ракетам, а не людям. Потому что у них людей, [человеческого] ресурса, они считают, пожалуй, достаточно. Мы видим после того, как они бросают людей в бой, как выставляют заградительные отряды. Они вообще не считаются с человеческой жизнью, эти вещи деморализуют их армию, этот факт есть", – сказала Маляр.
Замминистра обороны подчеркнула, что Россия не отказалась от своих целей. Кремль, по ее словам, интересует контроль над всем украинским государством, и оккупанты настроены на длительную войну, пытаясь пока добиться "тактических целей".
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.
С 24 февраля по 2 декабря потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 90 090 военных убитыми.
Президента России Владимира Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, писало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".