"Не считаются с человеческой жизнью". Маляр заявила, что у России в приоритете "ракеты, а не люди"

Маляр предупреждает, что Россия не отказалась от своих агрессивных целей и не считает людей Фото: Ганна Маляр / Facebook

Несмотря на то, что ресурсы у Москвы еще есть, вражеская армия не может наладить надлежащее обеспечение воюющих оккупантов формой и снаряжением, подчеркнула замлавы Минобороны Украины.

"Все равно им этого ресурса не хватает для надлежащего обеспечения личного состава. Они приоритет отдают ракетам, а не людям. Потому что у них людей, [человеческого] ресурса, они считают, пожалуй, достаточно. Мы видим после того, как они бросают людей в бой, как выставляют заградительные отряды. Они вообще не считаются с человеческой жизнью, эти вещи деморализуют их армию, этот факт есть", – сказала Маляр.

Замминистра обороны подчеркнула, что Россия не отказалась от своих целей. Кремль, по ее словам, интересует контроль над всем украинским государством, и оккупанты настроены на длительную войну, пытаясь пока добиться "тактических целей".