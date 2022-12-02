Украинские военные уничтожили уже более 90 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 650 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

Накануне наибольшие потери противник понес на бахмутском и лиманском направлениях, отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.