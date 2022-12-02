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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные уничтожили уже более 90 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Накануне наибольшие потери противнику ВСУ нанесли на бахмутском и лиманском направлениях
Накануне наибольшие потери противнику ВСУ нанесли на бахмутском и лиманском направлениях
Фото: Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 90 090 российских оккупантов. Об этом в Facebook 2 декабря сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 650 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

  • танки – 2916 (+1);
  • боевые бронированные машины – 5883 (+6);
  • артиллерийские системы – 1905 (+1);
  • РСЗО – 395;
  • средства ПВО – 210;
  • самолеты – 280;
  • вертолеты – 262 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1564 (+2);
  • крылатые ракеты – 531;
  • кораблм / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4464 (+23);
  • специальная техника – 163.

Накануне наибольшие потери противник понес на бахмутском и лиманском направлениях, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0BZQA7XomZLWtoRv7N83CwKan6ETD5NV5Dy2fT1sWeTyrsGjKQqmCqYMCPZstAnF1l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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