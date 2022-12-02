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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Луганской области в Россию ежедневно пытаются сбежать до 50 дезертиров – Генштаб ВСУ

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С началом мобилизации в РФ и отправки в Украину на фронт неподготовленных новобранцев случаи дезертирства участились, сообщали росСМИ
С началом мобилизации в РФ и отправки в Украину на фронт неподготовленных новобранцев случаи дезертирства участились, сообщали росСМИ
Фото: EPA (архив)

В Генштабе ВСУ сообщили об увеличении случаев дезертирства среди российских военных на территории временно оккупированной Луганской области.

Об этом 1 декабря на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Российскими спецслужбами констатируется увеличение потока дезертиров из российских оккупационных войск, которые после самовольного оставления позиций на временно оккупированной территории Луганской области пытаются пересечь российско-украинскую границу и отбыть в Россию", – отметил представитель Генштаба.

По имеющимся данным, в последнее время ежедневно задерживаются от 10-ти до 50-ти военнослужащих-дезертиров, резюмировал Громов.

Контекст:

Генштаб ВСУ и украинская разведка неоднократно сообщали о дезертирстве в рядах оккупантов.

"Медиазона" 1 ноября подтверждала, что на временно оккупированной Россией территории Луганской области с лета работают лагеря, где незаконно удерживают российских контрактников, решивших отказаться от участия в войне. Последний такой лагерь, по данным издания, был организован в бывшей колонии в Перевальске. В министерстве обороны РФ колонию в Перевальске называют "центром восстановления боевой готовности".

Оккупанты из-за больших потерь в ходе ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пребывают в плохом психологическом состоянии, в результате чего в подразделениях армии России участились случаи дезертирства, рассказали в Генштабе ВСУ 16 ноября.

С началом мобилизации и отправки в Украину на фронт неподготовленных новобранцев моральный дух в войсках оккупантов упал еще больше, а случаи дезертирства участились, сообщали росСМИ. О применении заградотрядов в частных разговорах рассказывают сами захватчики.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, граница, разведка, дезертирство, спецслужбы, война России против Украины, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов
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