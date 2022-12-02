Из Луганской области в Россию ежедневно пытаются сбежать до 50 дезертиров – Генштаб ВСУ

С началом мобилизации в РФ и отправки в Украину на фронт неподготовленных новобранцев случаи дезертирства участились, сообщали росСМИ Фото: EPA (архив)

Об этом 1 декабря на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Российскими спецслужбами констатируется увеличение потока дезертиров из российских оккупационных войск, которые после самовольного оставления позиций на временно оккупированной территории Луганской области пытаются пересечь российско-украинскую границу и отбыть в Россию", – отметил представитель Генштаба.

По имеющимся данным, в последнее время ежедневно задерживаются от 10-ти до 50-ти военнослужащих-дезертиров, резюмировал Громов.