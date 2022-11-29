Российских контрактников, отказавшихся воевать, держали в подвалах на Донбассе. Они требуют привлечь своих командиров к уголовной ответственности

Российских "отказников", по данным Чикова, командиры оккупантов держали в подвалах как в Луганской, так и в Донецкой области. Так, примерно 280 мобилизованных россиян и контрактников содержались в подвале в поселке Зайцево Луганской области.
Об этом, пишет Чиков, стало известно после того, как с заявлением в следственные органы обратились контрактники Александр Афонин из Москвы и Андрей Васильев из Пскова, которых в августе отправили воевать на временно оккупированную территорию Луганской области.
Как сообщает российский правозащитник, там военные "столкнулись с недостаточным медицинским и материальным обеспечением и приняли решение отказаться от участия в боевых действиях".
Сообщается, что после отказа воевать и отправки в подвал контрактники провели там две недели "без надлежащего питания в бесчеловечных условиях". Кроме того, старшие командиры угрожали им и оказывали психологическое давление, утверждают военные.
Чиков пишет, что по истечении контракта военнослужащих вывезли в Ростовскую область. Вместе с ним с заявлениями в Следком РФ обратились родственники трех мобилизованных, которые до сих пор находятся "на подвале" в Зайцево.
Еще один такой случай, добавил Чиков, произошел в селе Завитне Бажання Волновахского района на временно оккупированной территории Донецкой области. Здесь, по данным правозащитника, в подвале держали жителя Приморья Михаила Носова. Резервист был мобилизован 23 сентября, а уже 3 октября оказался на Донбассе. 12 октября он отказался участвовать в войне.
Вместе с Носовым, сообщил Чиков, в неотапливаемом помещении площадью 15 м2 находились еще 17 российских военнослужащих, также отказавшихся воевать. Примерно через две недели Носова отправили в Ростовскую область. Военного не приняли в госпитале, после чего он подал в Следком РФ заявление о совершенных в отношении него преступлениях.
"Верстка" отмечала, что, согласно ст. 51 закона РФ "О воинской обязанности и военной службе", каждый военнослужащий имеет право отказаться от участия в военных действиях. Никаких наказаний или санкций за это закон не предусматривает.
Сообщения о массовых отказах российских военных ехать на войну в Украину поступают последние несколько месяцев. Например, 13 июля вице-президент фонда "Свободная Бурятия" Виктория Маладаева рассказала, что около 500 российских военных из Бурятии и других регионов РФ написали рапорты об увольнении из армии, чтобы не воевать в Украине. При этом, по ее словам, российских военных, которые хотят расторгнуть контракт, насильно удерживают в Украине.
17 июля "Медиазона" писала, что военных из Бурятии, отказавшихся продолжать службу, отправляют в СИЗО под оккупированным Луганском.
21 июля российское издание "Верстка", ссылаясь на данные правозащитников, СМИ и родственников военных, сообщило, что как минимум 1793 российских военных из 22 регионов РФ отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины и по меньшей мере 234 из них насильно удерживают в специальном центре в Брянке (Луганская область).
"Медиазона" 1 ноября подтверждала, что на временно оккупированной Россией территории Луганской области с лета работают лагеря, где незаконно удерживают российских контрактников, решивших отказаться от участия в войне. Последний такой лагерь, по данным издания, был организован в бывшей колонии в Перевальске. В министерстве обороны РФ колонию в Перевальске называют "центром восстановления боевой готовности".