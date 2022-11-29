Российских контрактников, отказавшихся воевать, держали в подвалах на Донбассе. Они требуют привлечь своих командиров к уголовной ответственности

Российских "отказников", по данным Чикова, командиры оккупантов держали в подвалах как в Луганской, так и в Донецкой области. Так, примерно 280 мобилизованных россиян и контрактников содержались в подвале в поселке Зайцево Луганской области.

Об этом, пишет Чиков, стало известно после того, как с заявлением в следственные органы обратились контрактники Александр Афонин из Москвы и Андрей Васильев из Пскова, которых в августе отправили воевать на временно оккупированную территорию Луганской области.

Как сообщает российский правозащитник, там военные "столкнулись с недостаточным медицинским и материальным обеспечением и приняли решение отказаться от участия в боевых действиях".

Сообщается, что после отказа воевать и отправки в подвал контрактники провели там две недели "без надлежащего питания в бесчеловечных условиях". Кроме того, старшие командиры угрожали им и оказывали психологическое давление, утверждают военные.

Чиков пишет, что по истечении контракта военнослужащих вывезли в Ростовскую область. Вместе с ним с заявлениями в Следком РФ обратились родственники трех мобилизованных, которые до сих пор находятся "на подвале" в Зайцево.

Еще один такой случай, добавил Чиков, произошел в селе Завитне Бажання Волновахского района на временно оккупированной территории Донецкой области. Здесь, по данным правозащитника, в подвале держали жителя Приморья Михаила Носова. Резервист был мобилизован 23 сентября, а уже 3 октября оказался на Донбассе. 12 октября он отказался участвовать в войне.

Вместе с Носовым, сообщил Чиков, в неотапливаемом помещении площадью 15 м2 находились еще 17 российских военнослужащих, также отказавшихся воевать. Примерно через две недели Носова отправили в Ростовскую область. Военного не приняли в госпитале, после чего он подал в Следком РФ заявление о совершенных в отношении него преступлениях.