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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший офицер КГБ Попов: Российская армия – колосс на глиняных ногах, еще и подкосившийся. Ее беззастенчиво разворовывает генералитет, начиная с министра Шойгу

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Шойгу "беззастенчиво ворует", утверждает Попов
Шойгу "беззастенчиво ворует", утверждает Попов
Фото: kremlin.ru

Офицер Комитета государственной безопасности СССР в отставке Владимир Попов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что российский генералитет во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу разворовывает собственную армию.

Гордон признался, что состояние российской армии его удивило.

"Меня удивило – ладно, но и удивило видавших виды экспертов. То есть в мире еще думали, что это, наверное, мощная армия, что там такие технологии, такая техника, такая железная воля у солдат и офицеров... А на поверку это оказалась какая-то огромная потемкинская деревня. Вы могли представить себе, что до такой степени там все разграблено и утеряны все традиции?" – спросил он.

Попов согласился, что российская армия оказалась не такой грозной, как представлялось ранее. 

"Ну, в части традиции затрудняюсь сказать. Вы и сами в армии служили: в советской. Помните, какой она была. Я тоже три года отслужил, поэтому имею представление. Правда, это уже прошло более 50 лет... Это очередной, безусловно, колосс на глиняных ногах. Мало того, что на глиняных, – еще и совсем подкосившийся, можно сказать", – сказал он.

По мнению Попова, армию РФ подточила коррупция.

"Опять-таки, благодаря той колоссальной коррупции, которая, как выясняется теперь, царит в российской армии, когда высший генералитет беззастенчиво разворовывает свою собственную армию. Кстати говоря, начиная с министра обороны: как его называют, оленевода – Шойгу и его первых заместителей, и всех прочих. Беззастенчиво воруют. Поэтому, естественно, и армия такая. Такая и армия. Какая страна, такая и армия", – подытожил он.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Повсеместная коррупция и плохая логистика – главные проблемы российской армии, осуществляющей вторжение в Украину. Об этом 15 октября заявило министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку. 

Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых. Такое мнение министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил 24 ноября в комментарии изданию Daily Beast.

Российско-израильский бизнесмен, один из экс-руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал мнение, что генералы "обманули" президента России Владимира Путина и разворовали армейский и оборонный бюджет. "И армия оказалась не той армией мультфильмов, которые он показывал. Нет у них никакого современного оружия практически. Они находятся в предыдущем веке, по сравнению с тем оружием, которое стала получать Украина с Запада", – считает он.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил на брифинге 24 ноября, что среди российских военнослужащих военно-политическое руководство РФ распространяет документ под названием "Выводы войны с НАТО в Украине", в котором утверждается, что России для победы над Украиной нужна армия численностью в 5 млн человек.

"Часть данного шедевра среди прочего освещает основные проблемы российских оккупационных войск, среди которых – неспособность командиров командовать личным составом в войсках, неудовлетворительное состояние дисциплины и боевой подготовки, устарелость вооружения и военной техники, невозможность принятия командирами решений без обязательного согласования с командованием и так далее", – отметил Громов. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, коррупция, военные, Сергей Шойгу, КГБ, вооружение, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, Бен Уоллес, войска, Владимир Попов, российские оккупанты, Алексей Громов
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