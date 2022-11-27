Бывший офицер КГБ Попов: Российская армия – колосс на глиняных ногах, еще и подкосившийся. Ее беззастенчиво разворовывает генералитет, начиная с министра Шойгу

Гордон признался, что состояние российской армии его удивило.

"Меня удивило – ладно, но и удивило видавших виды экспертов. То есть в мире еще думали, что это, наверное, мощная армия, что там такие технологии, такая техника, такая железная воля у солдат и офицеров... А на поверку это оказалась какая-то огромная потемкинская деревня. Вы могли представить себе, что до такой степени там все разграблено и утеряны все традиции?" – спросил он.

Попов согласился, что российская армия оказалась не такой грозной, как представлялось ранее.

"Ну, в части традиции затрудняюсь сказать. Вы и сами в армии служили: в советской. Помните, какой она была. Я тоже три года отслужил, поэтому имею представление. Правда, это уже прошло более 50 лет... Это очередной, безусловно, колосс на глиняных ногах. Мало того, что на глиняных, – еще и совсем подкосившийся, можно сказать", – сказал он.

По мнению Попова, армию РФ подточила коррупция.

"Опять-таки, благодаря той колоссальной коррупции, которая, как выясняется теперь, царит в российской армии, когда высший генералитет беззастенчиво разворовывает свою собственную армию. Кстати говоря, начиная с министра обороны: как его называют, оленевода – Шойгу и его первых заместителей, и всех прочих. Беззастенчиво воруют. Поэтому, естественно, и армия такая. Такая и армия. Какая страна, такая и армия", – подытожил он.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube