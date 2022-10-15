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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка назвала две причины неудач российской армии в Украине

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По данным Генштаба ВСУ, на 14 октября российские оккупанты потеряли убитыми около 64 300 человек личного состава
По данным Генштаба ВСУ, на 14 октября российские оккупанты потеряли убитыми около 64 300 человек личного состава
Фото: ЕРА

Повсеместная коррупция и плохая логистика – главные проблемы российской армии, осуществляющей вторжение в Украину. Об этом 15 октября пишет в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на британской разведку.

Как отмечается в сводке, мобилизованные российские резервисты, которые в последние две недели былы доставлены в Украину, экипированы еще хуже, чем предыдущие. При этом россиянам приходится самостоятельно покупать снаряжение, несмотря на то, что оно якобы было закуплено министерством обороны РФ. 

По данным британской разведки, резервисты вынуждены сами обеспечивать себя даже защитой, которая быстро подорожала. Современный бронежилет продается на российских интернет-магазинах по цене 40 тыс.рублей (около $640) по сравнению с примерно 12 тысячами рублей ($190) в апреле.

Между тем, в 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 тыс. комплектов бронежилетов "Ратник", чего достаточно для оснащения сил, дислоцированных сейчас в Украине.

"Проникшая везде коррупция и неработающая логистика остаются основными причинами неудач России в Украине", – отмечают в минобороны Великобритании.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, на 14 октября российские оккупанты потеряли убитыми около 64 300 человек личного состава.

Теги: Россия, Великобритания, мобилизация, разведка, Минобороны, война России против Украины, российские оккупанты
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