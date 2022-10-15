Британская разведка назвала две причины неудач российской армии в Украине

По данным Генштаба ВСУ, на 14 октября российские оккупанты потеряли убитыми около 64 300 человек личного состава Фото: ЕРА

Как отмечается в сводке, мобилизованные российские резервисты, которые в последние две недели былы доставлены в Украину, экипированы еще хуже, чем предыдущие. При этом россиянам приходится самостоятельно покупать снаряжение, несмотря на то, что оно якобы было закуплено министерством обороны РФ.

По данным британской разведки, резервисты вынуждены сами обеспечивать себя даже защитой, которая быстро подорожала. Современный бронежилет продается на российских интернет-магазинах по цене 40 тыс.рублей (около $640) по сравнению с примерно 12 тысячами рублей ($190) в апреле.

Между тем, в 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 тыс. комплектов бронежилетов "Ратник", чего достаточно для оснащения сил, дислоцированных сейчас в Украине.

"Проникшая везде коррупция и неработающая логистика остаются основными причинами неудач России в Украине", – отмечают в минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 October 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/NkcRRk4s2B — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 15, 2022