Война в Украине показала недостатки российской концепции батальонно-тактических групп – британская разведка

Концепция БТГ, объяснили в британском военном ведомстве, играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет, и в ней были объединены батальоны с полным набором вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию.
(2/4) The BTG concept has played a major part in Russian military doctrine for the last ten years, and saw battalions integrated with a full range of supporting sub-units, including armour, reconnaissance and (in a departure from usual Western practice) artillery.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 29, 2022
По данным британской разведки, несколько внутренних недостатков концепции БТГ были выявлены в высокоинтенсивных крупномасштабных боевых действиях войны в Украине. В частности, относительно небольшое количество боевой пехоты в БТГ часто оказывалось недостаточным для решения боевых задач.
"Децентрализованное размещение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий; и немногие командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности, так как модель БТГ была разработана для продвижения", – отмечают в британском минобороны.
(4/4) Decentralised distribution of artillery has not allowed Russia to fully leverage its advantage in numbers of guns; and few BTG commanders have been empowered to flexibly exploit opportunities in the way the BTG model was designed to promote.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 29, 2022
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.
С 24 февраля по 29 ноября потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 88 380 военных убитыми.