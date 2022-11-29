Война в Украине показала недостатки российской концепции батальонно-тактических групп – британская разведка

Россияне постепенно отказываются от устаревшей тактической структуры в виде БТГ, отмечают в британской разведке Фото: EPA

Концепция БТГ, объяснили в британском военном ведомстве, играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет, и в ней были объединены батальоны с полным набором вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию.

(2/4) The BTG concept has played a major part in Russian military doctrine for the last ten years, and saw battalions integrated with a full range of supporting sub-units, including armour, reconnaissance and (in a departure from usual Western practice) artillery. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 29, 2022

По данным британской разведки, несколько внутренних недостатков концепции БТГ были выявлены в высокоинтенсивных крупномасштабных боевых действиях войны в Украине. В частности, относительно небольшое количество боевой пехоты в БТГ часто оказывалось недостаточным для решения боевых задач.

"Децентрализованное размещение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий; и немногие командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности, так как модель БТГ была разработана для продвижения", – отмечают в британском минобороны.