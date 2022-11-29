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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война в Украине показала недостатки российской концепции батальонно-тактических групп – британская разведка

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Россияне постепенно отказываются от устаревшей тактической структуры в виде БТГ, отмечают в британской разведке
Россияне постепенно отказываются от устаревшей тактической структуры в виде БТГ, отмечают в британской разведке
Фото: EPA

Российские войска в Украине практически прекратили развертывание в виде батальонно-тактических групп (БТГ) – это тенденция последних трех месяцев. Об этом говорится в сводке британской разведки, которую 25 ноября опубликовало в Twitter министерство обороны Великобритании.

Концепция БТГ, объяснили в британском военном ведомстве, играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет, и в ней были объединены батальоны с полным набором вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию.

По данным британской разведки, несколько внутренних недостатков концепции БТГ были выявлены в высокоинтенсивных крупномасштабных боевых действиях войны в Украине. В частности, относительно небольшое количество боевой пехоты в БТГ часто оказывалось недостаточным для решения боевых задач.

"Децентрализованное размещение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий; и немногие командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности, так как модель БТГ была разработана для продвижения", – отмечают в британском минобороны.

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

С 24 февраля по 29 ноября потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 88 380 военных убитыми.

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