Яценюк: Может ли Путин атаковать из Беларуси? Может. Украинская армия готова

Путин может снова вторгнуться в Украину с севера, используя территорию Беларуси, полагает Яценюк Фото: EPA

"Они там сейчас в Кремле не спят. Правда? Сидят и что-то думают. Планируют. Делают. Рисуют какие-то карты... Что подсказывает логика? Если у них будет возможность атаковать где угодно, они будут использовать эту возможность", – считает Яценюк.

При таком сценарии, по его мнению, не следует де-факто рассматривать Беларусь как самостоятельное государство.

"Относительно того, будут ли это российские войска, или это будут белорусские войска. Нет сегодня такой страны как Беларусь. Ее не существует. У нее есть юридические границы, она член Организации Объединенных Наций. У нее даже есть флаг, хотя не тот флаг, который был в Беларуси, они же сменили фактически советский флаг. Атрибуты государства есть, а государства как такового не существует. У нее даже есть какое-то лицо, которое называет себя президентом", – отметил Яценюк.

Соответственно, добавил экс-премьер-министр, вооруженные силы Беларуси являются "не более чем просто подчиненными вооруженными силами Российской Федерации".

"Белорусская экономика – это не белорусская экономика, это подразделение российской экономики. То есть о такой стране независимой, как Беларусь, мы можем говорить сегодня только в прошлом", – убежден политик.

Яценюк полагает, что "Путин и его преступное военное командование" будут рассматривать все возможные варианты атаки по всей линии границы, чтобы максимально растягивать украинские войска.

"Поэтому может ли Путин при наличии необходимой военной силы и концентрации войск рассматривать и начать атаку в том числе из Беларуси? Да, может. Но я убежден, что украинская армия готова совсем по-другому к событиям сегодняшним, чем была готова раньше", – сказал Яценюк.

Поэтому если такое наступление произойдет, то отразить его ВСУ смогут гораздо эффективнее, чем в первый раз, спрогнозировал политик, подчеркнув, что говорит об этом "с высокой долей уверенности".

"Мы должны рассматривать все варианты. Главное управление разведки [Минобороны Украины] заявило, что на данном этапе они не рассматривают возможность со стороны белорусов атаковать. Великобритания также заявила [об этом]. То есть по состоянию на сегодняшний день соответствующего резерва у них, ресурса нет. Если он [Путин] накопит подходящий ресурс, он, конечно, будет рассматривать атаку. Ну, пойдут сюда – получат здесь по полной", – резюмировал Яценюк.

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