ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Может ли Путин атаковать из Беларуси? Может. Украинская армия готова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Путин может снова вторгнуться в Украину с севера, используя территорию Беларуси, полагает Яценюк
Путин может снова вторгнуться в Украину с севера, используя территорию Беларуси, полагает Яценюк
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин может снова вторгнуться на север Украины с территории Беларуси, если посчитает, что накопил там достаточное с военной точки зрения количество сил и средств. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Они там сейчас в Кремле не спят. Правда? Сидят и что-то думают. Планируют. Делают. Рисуют какие-то карты... Что подсказывает логика? Если у них будет возможность атаковать где угодно, они будут использовать эту возможность", – считает Яценюк.

При таком сценарии, по его мнению, не следует де-факто рассматривать Беларусь как самостоятельное государство.

"Относительно того, будут ли это российские войска, или это будут белорусские войска. Нет сегодня такой страны как Беларусь. Ее не существует. У нее есть юридические границы, она член Организации Объединенных Наций. У нее даже есть флаг, хотя не тот флаг, который был в Беларуси, они же сменили фактически советский флаг. Атрибуты государства есть, а государства как такового не существует. У нее даже есть какое-то лицо, которое называет себя президентом", – отметил Яценюк.

Соответственно, добавил экс-премьер-министр, вооруженные силы Беларуси являются "не более чем просто подчиненными вооруженными силами Российской Федерации".

"Белорусская экономика – это не белорусская экономика, это подразделение российской экономики. То есть о такой стране независимой, как Беларусь, мы можем говорить сегодня только в прошлом", – убежден политик.

Яценюк полагает, что "Путин и его преступное военное командование" будут рассматривать все возможные варианты атаки по всей линии границы, чтобы максимально растягивать украинские войска.

"Поэтому может ли Путин при наличии необходимой военной силы и концентрации войск рассматривать и начать атаку в том числе из Беларуси? Да, может. Но я убежден, что украинская армия готова совсем по-другому к событиям сегодняшним, чем была готова раньше", – сказал Яценюк.

Поэтому если такое наступление произойдет, то отразить его ВСУ смогут гораздо эффективнее, чем в первый раз, спрогнозировал политик, подчеркнув, что говорит об этом "с высокой долей уверенности".

"Мы должны рассматривать все варианты. Главное управление разведки [Минобороны Украины] заявило, что на данном этапе они не рассматривают возможность со стороны белорусов атаковать. Великобритания также заявила [об этом]. То есть по состоянию на сегодняшний день соответствующего резерва у них, ресурса нет. Если он [Путин] накопит подходящий ресурс, он, конечно, будет рассматривать атаку. Ну, пойдут сюда – получат здесь по полной", – резюмировал Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

Путин, несмотря на серию болезненных поражений армии РФ в Украине и количество убитых оккупантов, не оставляет планов взять Киев и готов воевать несколько лет, не считаясь с потерям, писало 25 ноября издание "Важные истории".

28 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление на Украину в ближайшее время, – пример выгодной для России провокации. По словам Юсова, так страна-агрессор пытается испугать украинцев.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Беларусь, Ровно, Кремль, оккупация, Вооруженные силы Украины, армия РФ, вторжение, Народный фронт, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, Волынь, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа
Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа
Боржемская в белых лосинах и топе занялась спортом перед камерой. Видео
Боржемская в белых лосинах и топе занялась спортом перед камерой. Видео
МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления персоной нон грата Loboda
МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления персоной нон грата Loboda
  Как приготовить рождественский штоллен с фруктовой начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера. Видео
  Как приготовить рождественский штоллен с фруктовой начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера. Видео
  Metallica презентовала клип на песню Lux Æterna из будущего альбома. Видео
  Metallica презентовала клип на песню Lux Æterna из будущего альбома. Видео
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой
"У каждого из нас обязательно все будет хорошо". alyona alyona снялась в США на фоне Голливудских холмов
"У каждого из нас обязательно все будет хорошо". alyona alyona снялась в США на фоне Голливудских холмов
Потап позировал в свете софита с хлопком
Потап позировал в свете софита с хлопком
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (132780)
2
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (116531)
3
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (94237)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (92986)
5
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (61921)
6
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (39147)
7
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться (32729)
8
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (30438)
 
 
 
 