Офицер запаса ЦАХАЛ Левин: Зимой будет тяжело. Но в то время, когда украинским воинам будет тяжело, российским будет невыносимо

Украинские воины (на снимке) лучше экипированы и подготовлены к зиме, считает ряд экспертов, в том числе Левин Фото: president.gov.ua

"Я помню, я летом говорил, что, скорее всего, фронт [зимой] остановится. Ну это объективно. И это было бы самое логичное", – напомнил Левин.

Аналитик констатирует, что помощь ВСУ в плане обеспечения и обмундирования оказывает НАТО и Запад,. А там, где ни Украинское государство, ни западные партнеры не смогли справиться, "огромное", по его словам, волонтерское движение в Украине, "закрывает вопрос".

"От печек-буржуек, теплой униформы, химических обогревателей, теплого питания и так далее. У России всего этого нет", – обратил внимание Левин.

У РФ, заметил он, нет такого волонтерского движения, "нет НАТО за спиной", которое может передавать сотни тысяч единиц теплого обмундирования и так далее.

"Поэтому у нас происходит асимметрия. Когда у вас такая ситуация происходит, вы с точки зрения военного искусства пожелаете воспользоваться обязательно. Я думаю, если я это понимаю со своего как бы лейтенантского носа – невысокого офицерского звания, то Генштаб Украины это понимает прекрасно", – считает Левин.

Аналитик полагает, что украинский Генштаб строит серию "очень интересных мероприятий", которые Украина реализует зимой, пользуясь своими преимуществами.

"Это не говорит о том, что украинским воинам будет легко. Зима – это никогда не легко. То есть будет тяжело, но просто в то время, когда украинским воинам будет тяжело, российским будет невыносимо. И вот на этом дисбалансе, я думаю, Генштаб Украины попытается сыграть", – подытожил Левин.

Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России. Читайте полную версию интервью

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