Офицер запаса ЦАХАЛ Левин: Зимой будет тяжело. Но в то время, когда украинским воинам будет тяжело, российским будет невыносимо

"Я помню, я летом говорил, что, скорее всего, фронт [зимой] остановится. Ну это объективно. И это было бы самое логичное", – напомнил Левин.
Аналитик констатирует, что помощь ВСУ в плане обеспечения и обмундирования оказывает НАТО и Запад,. А там, где ни Украинское государство, ни западные партнеры не смогли справиться, "огромное", по его словам, волонтерское движение в Украине, "закрывает вопрос".
"От печек-буржуек, теплой униформы, химических обогревателей, теплого питания и так далее. У России всего этого нет", – обратил внимание Левин.
У РФ, заметил он, нет такого волонтерского движения, "нет НАТО за спиной", которое может передавать сотни тысяч единиц теплого обмундирования и так далее.
"Поэтому у нас происходит асимметрия. Когда у вас такая ситуация происходит, вы с точки зрения военного искусства пожелаете воспользоваться обязательно. Я думаю, если я это понимаю со своего как бы лейтенантского носа – невысокого офицерского звания, то Генштаб Украины это понимает прекрасно", – считает Левин.
Аналитик полагает, что украинский Генштаб строит серию "очень интересных мероприятий", которые Украина реализует зимой, пользуясь своими преимуществами.
"Это не говорит о том, что украинским воинам будет легко. Зима – это никогда не легко. То есть будет тяжело, но просто в то время, когда украинским воинам будет тяжело, российским будет невыносимо. И вот на этом дисбалансе, я думаю, Генштаб Украины попытается сыграть", – подытожил Левин.
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Зима вряд ли сможет остановить наступление ВСУ на юге Украины, заявила 15 ноября Гуменюк. Она отметила, что на данный момент ВСУ считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия". Оккупанты понимают, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области, добавила она.
Вооруженным силам Украины необходимо продолжать наступление зимой, чтобы воспользоваться своими преимуществами, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом он заявил 24 ноября в комментарии изданию Daily Beast.
Уоллес добавил, что у ВСУ есть 300 тыс. единиц зимних боевых комплектов от международного сообщества – "это крайне необходимо для любого зимнего наступления". В Минобороны в ноябре Украины заявили, что передали ВСУ достаточно зимней формы, чтобы обеспечить потребности бойцов, и теперь мониторят процесс. До этого 17 октября в Минобороны Украины сообщили, что военнослужащие на передовой полностью обеспечены зимней формой. Военные это отрицали.
По состоянию на 22 ноября Вооруженные силы Украины деоккупировали 1886 населенных пунктов, сообщал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Президент Украины Владимир Зеленский 22 ноября заявил, что Украине еще предстоит освободить и восстановить около 2 тыс. городов и сел.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются. Наибольшие потери Россия в последние дни несет на этих двух, а также на лиманском направлении.