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Офицер запаса ЦАХАЛ Левин: Слабые стороны армии РФ – организация, связь и командиры

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По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля в Украине погибло около 85 720 российских оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля в Украине погибло около 85 720 российских оккупантов
Фото: ЕРА

Отсутствие профессионального командующего состава – основная проблема российской армии. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил военный аналитик, офицер запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаль Левин.

"Слабые стороны – это организация, естественно, это связь, это командиры, это подготовка командира. И говорят про подготовку солдат у них. Даже те, которые полтора месяца на базах сидят, – никакая у них подготовка. Их просто заставляют копать окопы, и в казарме они бухают. Полное отсутствие дисциплины и так далее. Но не это главное. Главное – это командиры", – сказал Левин.

Он отметил, что в армии с командиров "все начинается и на них все заканчивается".

"И вот у них [у россиян] с командирами очень все плохо. Во-первых, у них просто их нет физически – очень мало. Имеется в виду, младшие и средние командиры, которые могут насытить это большое войско. А во-вторых, подготовка. Даже те, которые еще до полномасштабного вторжения учились и готовились, – это все было по советским методичкам, неактуальным абсолютно для российской армии: именно российской. Потому что советская военная доктрина была рассчитана совершенно на другую войну: это ядерная, массовая война большая, где сжигаются целые дивизии при ядерных ударах тактических и так далее. Это создана была такая стратегия, потому что предполагалось, что война НАТО и СССР – Варшавского блока всего – будет только ядерной и никакой другой. Поэтому вся армия на это и затачивалась. И поэтому она абсолютно неактуальна", – подчеркнул Левин.

Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
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Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле украинская армия изгнала захватчиков из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 24 ноября в Украине погибло около 85 720 российских оккупантов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, СССР, армия, ВСУ, война России против Украины, ЦАХАЛ, Игаль Левин
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