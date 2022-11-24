Офицер запаса ЦАХАЛ Левин: Слабые стороны армии РФ – организация, связь и командиры

"Слабые стороны – это организация, естественно, это связь, это командиры, это подготовка командира. И говорят про подготовку солдат у них. Даже те, которые полтора месяца на базах сидят, – никакая у них подготовка. Их просто заставляют копать окопы, и в казарме они бухают. Полное отсутствие дисциплины и так далее. Но не это главное. Главное – это командиры", – сказал Левин.

Он отметил, что в армии с командиров "все начинается и на них все заканчивается".

"И вот у них [у россиян] с командирами очень все плохо. Во-первых, у них просто их нет физически – очень мало. Имеется в виду, младшие и средние командиры, которые могут насытить это большое войско. А во-вторых, подготовка. Даже те, которые еще до полномасштабного вторжения учились и готовились, – это все было по советским методичкам, неактуальным абсолютно для российской армии: именно российской. Потому что советская военная доктрина была рассчитана совершенно на другую войну: это ядерная, массовая война большая, где сжигаются целые дивизии при ядерных ударах тактических и так далее. Это создана была такая стратегия, потому что предполагалось, что война НАТО и СССР – Варшавского блока всего – будет только ядерной и никакой другой. Поэтому вся армия на это и затачивалась. И поэтому она абсолютно неактуальна", – подчеркнул Левин.

Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России. Читайте полную версию интервью

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