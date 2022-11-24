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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области обнаружены девять пыточных оккупантов – генпрокурор

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В Херсонской области правоохранители находят помещения, в которых оккупанты пытали украинцев
В Херсонской области правоохранители находят помещения, в которых оккупанты пытали украинцев
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

На территории освобожденной Херсонской области подтверждено наличие девяти пыточных. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире национального марафона, который транслировал канал "Рада" 24 ноября.

Также найдены 432 тела убитых гражданских людей.

Он сообщил, что в области работает 12 совместных следственных прокурорских групп. Прокуроры создали координационный штаб по документированию и расследованию военных преступлений России для обеспечения эффективного взаимодействия между всеми правоохранительными органами.

"Работа началась, но остается угроза из-за заминирования большого количества построек. Также подвергаемся минометным обстрелам со стороны агрессора", – сказал Костин.

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

В освобожденной части Херсонской области найдено 11 тюрем оккупантов, в четырех из них применялись пытки, сообщил 16 ноября глава МВД Денис Монастырский.

Четыре пыточные правоохранители обнаружили в самом Херсоне. 

В Херсонской области оккупанты применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах, заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. В частности, в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.

Теги: Херсонская область, пытки, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Костин, российские оккупанты
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