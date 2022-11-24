В Херсонской области обнаружены девять пыточных оккупантов – генпрокурор

Также найдены 432 тела убитых гражданских людей.
Он сообщил, что в области работает 12 совместных следственных прокурорских групп. Прокуроры создали координационный штаб по документированию и расследованию военных преступлений России для обеспечения эффективного взаимодействия между всеми правоохранительными органами.
"Работа началась, но остается угроза из-за заминирования большого количества построек. Также подвергаемся минометным обстрелам со стороны агрессора", – сказал Костин.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
В освобожденной части Херсонской области найдено 11 тюрем оккупантов, в четырех из них применялись пытки, сообщил 16 ноября глава МВД Денис Монастырский.
Четыре пыточные правоохранители обнаружили в самом Херсоне.
В Херсонской области оккупанты применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах, заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. В частности, в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.