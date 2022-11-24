В Херсонской области обнаружены девять пыточных оккупантов – генпрокурор

В Херсонской области правоохранители находят помещения, в которых оккупанты пытали украинцев Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Также найдены 432 тела убитых гражданских людей.

Он сообщил, что в области работает 12 совместных следственных прокурорских групп. Прокуроры создали координационный штаб по документированию и расследованию военных преступлений России для обеспечения эффективного взаимодействия между всеми правоохранительными органами.

"Работа началась, но остается угроза из-за заминирования большого количества построек. Также подвергаемся минометным обстрелам со стороны агрессора", – сказал Костин.