Офицер запаса ЦАХАЛ Левин: Если завтра по Европе россияне будут наносить удары, система ПВО НАТО не сможет на 100% остановить все. Что-то долетит и упадет

"Дальнобойных систем – крылатых, неточных, ракет авиационного базирования и так далее – у них [у России] остается много. И наносить удары они могут и будут продолжать", – отметил он.

По мнению аналитика, тыл не будет защищен, пока идет полномасштабная война.

"Сколько бы ПВО или ПРО Украине ни поставили: IRIS-T, NASAMS всевозможные, даже Hawk сейчас – любое ПВО пробивается. Никакое небо нельзя закрыть на 100%. Даже Израиль не закрыт на 100%, и, скажем, Европа не закрыта на 100%. Если завтра по Европе они будут наносить удары, то вся система ПВО НАТО не сможет на 100% остановить все. Что-то долетит и упадет. Поэтому это тоже нужно понимать, что нет палочки-выручалочки", – добавил Левин.

Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России. Читайте полную версию интервью

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