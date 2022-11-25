Офицер запаса ЦАХАЛ Левин: Если завтра по Европе россияне будут наносить удары, система ПВО НАТО не сможет на 100% остановить все. Что-то долетит и упадет

"Дальнобойных систем – крылатых, неточных, ракет авиационного базирования и так далее – у них [у России] остается много. И наносить удары они могут и будут продолжать", – отметил он.
По мнению аналитика, тыл не будет защищен, пока идет полномасштабная война.
"Сколько бы ПВО или ПРО Украине ни поставили: IRIS-T, NASAMS всевозможные, даже Hawk сейчас – любое ПВО пробивается. Никакое небо нельзя закрыть на 100%. Даже Израиль не закрыт на 100%, и, скажем, Европа не закрыта на 100%. Если завтра по Европе они будут наносить удары, то вся система ПВО НАТО не сможет на 100% остановить все. Что-то долетит и упадет. Поэтому это тоже нужно понимать, что нет палочки-выручалочки", – добавил Левин.
Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России. Читайте полную версию интервью
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
За восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет, сообщал 24 октября президент Украины Владимир Зеленский. После этого РФ провела несколько массированных атак, в ходе который использовала десятки ракет, в частности, 23 ноября их было выпущено около 70 (большая часть была сбита украинской противовоздушной обороной).
По оценке Генерального штаба ВСУ на 20 октября, результативность ПВО в Украине составляет 64%, это достаточно высокий уровень, считают военные.