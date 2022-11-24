Офицер запаса ЦАХАЛ Левин: Вероятность применения РФ ядерного оружия невысокая. Это не приносит им никаких дивидендов на поле боя, но политические последствия будут

"Ядерные заряды требуют, естественно, компетентного отношения, сбережения, хранения и так далее. В России со всем этим большие проблемы. Особенно сейчас, после полномасштабного вторжения, видим состояние и авиации законсервированной, и танков. Мы видим, что это не сильная их часть. Как и вообще тыловое обеспечение – это не их сильная часть. Работа инфраструктуры – это не сильная их часть… Просто в такой момент никому не хочется проверять. Если у вас 90 из 100 боеголовок не взлетит, а 10 взлетит... Никто не хочет проверять. Но да, нельзя сказать, что это у них находится в мегаготовности, и только нужно на спусковой крючок нажать – и сразу все запустить", – отметил Левин.

По его словам, военные должны рассматривать все риски, даже "самые почти фантастические".

"Поэтому Генштаб Украины рассматривает и риски наступления со стороны Беларуси объединенной группировки ВС Беларуси и ВС РФ, рассматривает варианты и ядерного использования оружия Россией. Но вероятность невысокая. Это очень большая и длинная тема на самом деле. Если совсем коротко – это не приносит им никаких дивидендов на поле боя, это никакого преимущества им не даст. А политические последствия тут настолько велики, что тут даже уже и Иран не захочет эти ракеты свои... Они сейчас под вопросом, но точно не захочет передавать и так далее. С точки зрения минусов и плюсов – просто минусов настолько много и настолько мало плюсов, что сложно себе представить ситуацию, что они на это пойдут", – подчеркнул Левин.

Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России. Читайте полную версию интервью

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