Офицер запаса ЦАХАЛ Левин: Вероятность применения РФ ядерного оружия невысокая. Это не приносит им никаких дивидендов на поле боя, но политические последствия будут

"Ядерные заряды требуют, естественно, компетентного отношения, сбережения, хранения и так далее. В России со всем этим большие проблемы. Особенно сейчас, после полномасштабного вторжения, видим состояние и авиации законсервированной, и танков. Мы видим, что это не сильная их часть. Как и вообще тыловое обеспечение – это не их сильная часть. Работа инфраструктуры – это не сильная их часть… Просто в такой момент никому не хочется проверять. Если у вас 90 из 100 боеголовок не взлетит, а 10 взлетит... Никто не хочет проверять. Но да, нельзя сказать, что это у них находится в мегаготовности, и только нужно на спусковой крючок нажать – и сразу все запустить", – отметил Левин.
По его словам, военные должны рассматривать все риски, даже "самые почти фантастические".
"Поэтому Генштаб Украины рассматривает и риски наступления со стороны Беларуси объединенной группировки ВС Беларуси и ВС РФ, рассматривает варианты и ядерного использования оружия Россией. Но вероятность невысокая. Это очень большая и длинная тема на самом деле. Если совсем коротко – это не приносит им никаких дивидендов на поле боя, это никакого преимущества им не даст. А политические последствия тут настолько велики, что тут даже уже и Иран не захочет эти ракеты свои... Они сейчас под вопросом, но точно не захочет передавать и так далее. С точки зрения минусов и плюсов – просто минусов настолько много и настолько мало плюсов, что сложно себе представить ситуацию, что они на это пойдут", – подчеркнул Левин.
Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России. Читайте полную версию интервью
21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября.
Россияне неоднократно обстреливали атомные электростанции в Украине и ядерную пусковую установку "Источник нейтронов", расположенную в Харьковском физико-техническом институте.