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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны заявили, что передали ВСУ достаточно зимней формы, чтобы обеспечить потребности

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Маляр сказала, что Минобороны будет мониторить ситуацию, "пока к каждому военному не будет доставлена" зимняя форма
Маляр сказала, что Минобороны будет мониторить ситуацию, "пока к каждому военному не будет доставлена" зимняя форма
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министерство обороны Украины передало Вооруженным силам достаточное количество зимней формы, чтобы обеспечить их потребности, и сейчас мониторит процесс логистики. Об этом замминистра обороны Анна Маляр рассказала 10 ноября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины.

По словам Маляр, со 2-го по 9 ноября Минобороны передало ВСУ 26 тыс. пар зимней обуви.

"По зимним курткам, которые сейчас на особом контроле, – [их] за неделю принято на учет более 70 тыс. Кроме этого, за неделю передано более 66 тыс. зимних штанов, более 142 тыс. зимних шапок, более 29 тыс. курток костюма-утеплителя (это флиски), более 112 тыс. комплектов нательного демисезонного и зимнего белья и много другого имущества", – добавила она.

Маляр сказала, что министерство мониторит доставку зимней формы "к каждому военнослужащему".

"Минобороны уже передало ВСУ достаточно формы, чтобы обеспечить потребности. Единственный вопрос – это распределение и логистика в войсках. На сегодняшний день ВСУ справляются с этой логистикой. Но нужно понимать, что логистика осложнена тем, что продолжаются военные действия, и она осложнена относительно позиций, которые непосредственно находятся на переднем крае. Проблемы с энергетикой тоже вносят дисбаланс в это. Чтобы было понятно: военные части организовывают передачу в подразделения. Мы будем держать ситуацию на мониторинге, пока к каждому военному не будет доставлена эта форма", – подчеркнула она.

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.

26 сентября в Минобороны сообщили, что ведомство заключило необходимы контракты для обеспечения ВСУ зимней формой, но "ни у одного производителя, ни украинского, ни западного, нет в таком количестве одежды в стоке или на складе, чтобы просто купить и привезти". Заказы шьются, объясняла замглавы ведомства Анна Маляр.

13 октября в Минобороны заявили, что первоочередные потребности ВСУ в зимней одежде закрыты. В ведомстве уточнили, что в списке вещей для зимнего обеспечения украинских военных – 20 наименований. 17 октября в Минобороны Украины сообщили, что служащие на передовой полностью обеспечены зимней формой. Военные это отрицали.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, экипировка, Минобороны, ВСУ, Анна Маляр, война России против Украины, военная форма, войска, одежда, логистика
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