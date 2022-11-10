В Минобороны заявили, что передали ВСУ достаточно зимней формы, чтобы обеспечить потребности

Маляр сказала, что Минобороны будет мониторить ситуацию, "пока к каждому военному не будет доставлена" зимняя форма Фото: Міністерство оборони України / Facebook

По словам Маляр, со 2-го по 9 ноября Минобороны передало ВСУ 26 тыс. пар зимней обуви.

"По зимним курткам, которые сейчас на особом контроле, – [их] за неделю принято на учет более 70 тыс. Кроме этого, за неделю передано более 66 тыс. зимних штанов, более 142 тыс. зимних шапок, более 29 тыс. курток костюма-утеплителя (это флиски), более 112 тыс. комплектов нательного демисезонного и зимнего белья и много другого имущества", – добавила она.

Маляр сказала, что министерство мониторит доставку зимней формы "к каждому военнослужащему".

"Минобороны уже передало ВСУ достаточно формы, чтобы обеспечить потребности. Единственный вопрос – это распределение и логистика в войсках. На сегодняшний день ВСУ справляются с этой логистикой. Но нужно понимать, что логистика осложнена тем, что продолжаются военные действия, и она осложнена относительно позиций, которые непосредственно находятся на переднем крае. Проблемы с энергетикой тоже вносят дисбаланс в это. Чтобы было понятно: военные части организовывают передачу в подразделения. Мы будем держать ситуацию на мониторинге, пока к каждому военному не будет доставлена эта форма", – подчеркнула она.