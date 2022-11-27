Офицер запаса ЦАХАЛ Левин: "Кинжал" – не гиперзвуковая ракета. Это "Искандер", который запускают с воздуха

"Я просто раскрою секрет. Многие украинские СМИ пишут про "Кинжал", который с МиГов запускают: что это гиперзвуковая ракета. Это не гиперзвуковая ракета. Это "Искандер", который просто запускают с воздуха. Это не гиперзвуковая ракета", – заявил Левин.
Он отметил, что гиперзвуковое оружие – "совершенно другое оружие, другого качества".
"Даже США долгие годы проводят эксперименты с гиперзвуковым оружием и так и не смогли решить многие проблемы", – добавил Левин.
Аналитик подчеркнул, что между этапами испытаний и принятием на вооружение могут пройти годы.
"То есть испытания не означают, что завтра они начнут штамповать, как пирожки горячие из печки. Может пройти довольно долгое время. С гиперзвуковым оружием очень много проблем есть... Так, чтобы это оружие было и управляемым, и работало должным образом, как это надо. То есть концепция понятна теоретически, но реализовать оказалось запредельно сложно. Испытания есть, и, видимо, успешные. Так или иначе никто мне отчеты не показывает, бумаги не предоставлял, да и никому не предоставлял. Но просто у США с их бюджетом в $700 млрд никак не получается решить эту проблему. Там лучшие умы работают, высокие как бы ставки и оклады", – сказал Левин.
Он напомнил о разговорах про иранскую гиперзвуковую ракету, которую якобы испытали или "подошли к испытаниям", и выразил мнение, что это лишь "вбросы для СМИ".
"Это не имеет никакого отношения к реальной действительности, к военным вооружениям, арсеналам и так далее. У России не то что секретного нету – у них и гиперзвукового нету. "Кинжал" – это тот же "Искандер", только который запускается самолетами с земли", – полагает аналитик.
Бацман отметила, что применение Х-47, даже если эта ракета не гиперзвуковая, доставляет Украине неприятности, так как ПВО не перехватывает "Кинжал".
"Конечно. Ну так неприятно даже оружие – не знаю – пушка Первой мировой войны, из которой снаряд летит и точно так же убивает человека. Это тоже неприятно... Россия и Иран – какое секретное оружие? Они расконсервировали сейчас артиллерию Д-1: гаубицы Второй мировой войны. Буквально Второй мировой войны уже, а не фигурально оборот речи. Какое секретное оружие?" – резюмировал Левин.
Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России. Читайте полную версию интервью
Гиперзвуковые ракеты перемещаются со скоростью 5 Махов (6 тыс. км/час) или выше, поэтому их трудно обнаружить системам противоракетной обороны. Гиперзвуковые ракеты могут двигаться по гораздо более низкой траектории, способны маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.
Известно, что разработкой гиперзвуковых ракет занимаются США, Россия, Китай, КНДР, Франция и Япония. Кроме того, Австралия подписала соглашения о совместных проектах в этой области с США. Соединенные Штаты также заявляли о планах создать систему спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. США в октябре 2022-го провели очередные испытания компонентов гиперзвукового оружия.
1 марта 2018 годя во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что среди прочего российского вооружения, которому "аналогов нет", уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал". Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.
Официальные лица США подтвердили американскому каналу CNN, что Россия в 2022 году после полномасштабного вторжения запустила гиперзвуковые ракеты по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что с 24 февраля зафиксировано лишь несколько случаев использования оккупантами "Кинжалов", их применяют только по очень важным целям.
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, на 22 ноября у российской армии оставалось 43 "Кинжала", 16 таких ракет было использовано во время войны в Украине.