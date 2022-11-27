Офицер запаса ЦАХАЛ Левин: "Кинжал" – не гиперзвуковая ракета. Это "Искандер", который запускают с воздуха

"Я просто раскрою секрет. Многие украинские СМИ пишут про "Кинжал", который с МиГов запускают: что это гиперзвуковая ракета. Это не гиперзвуковая ракета. Это "Искандер", который просто запускают с воздуха. Это не гиперзвуковая ракета", – заявил Левин.

Он отметил, что гиперзвуковое оружие – "совершенно другое оружие, другого качества".

"Даже США долгие годы проводят эксперименты с гиперзвуковым оружием и так и не смогли решить многие проблемы", – добавил Левин.

Аналитик подчеркнул, что между этапами испытаний и принятием на вооружение могут пройти годы.

"То есть испытания не означают, что завтра они начнут штамповать, как пирожки горячие из печки. Может пройти довольно долгое время. С гиперзвуковым оружием очень много проблем есть... Так, чтобы это оружие было и управляемым, и работало должным образом, как это надо. То есть концепция понятна теоретически, но реализовать оказалось запредельно сложно. Испытания есть, и, видимо, успешные. Так или иначе никто мне отчеты не показывает, бумаги не предоставлял, да и никому не предоставлял. Но просто у США с их бюджетом в $700 млрд никак не получается решить эту проблему. Там лучшие умы работают, высокие как бы ставки и оклады", – сказал Левин.

Он напомнил о разговорах про иранскую гиперзвуковую ракету, которую якобы испытали или "подошли к испытаниям", и выразил мнение, что это лишь "вбросы для СМИ".

"Это не имеет никакого отношения к реальной действительности, к военным вооружениям, арсеналам и так далее. У России не то что секретного нету – у них и гиперзвукового нету. "Кинжал" – это тот же "Искандер", только который запускается самолетами с земли", – полагает аналитик.

Бацман отметила, что применение Х-47, даже если эта ракета не гиперзвуковая, доставляет Украине неприятности, так как ПВО не перехватывает "Кинжал".

"Конечно. Ну так неприятно даже оружие – не знаю – пушка Первой мировой войны, из которой снаряд летит и точно так же убивает человека. Это тоже неприятно... Россия и Иран – какое секретное оружие? Они расконсервировали сейчас артиллерию Д-1: гаубицы Второй мировой войны. Буквально Второй мировой войны уже, а не фигурально оборот речи. Какое секретное оружие?" – резюмировал Левин.

Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России. Читайте полную версию интервью

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