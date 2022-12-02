Украинские военные отразили атаки оккупантов возле 14 населенных пунктов на Донбассе – Генштаб ВСУ

Враг пытался вести наступательные действия в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выимка, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Курдюмовка, Пивничное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Также украинские военные сбили один российский беспилотник типа "Орлан-10".

Помимо этого, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре пункта управления, район сосредоточения личного состава и военной техники, а также пять других важных объектов оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)