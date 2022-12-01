В ноябре Россия выпустила по Украине 239 крылатых ракет и 80 дронов-камикадзе, ВСУ сбили 72% ракет и 80% БПЛА – Генштаб ВСУ

Об этом 1 декабря на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Всего в ноябре противник выпустил 239 крылатых ракет и применил 80 беспилотных летательных аппаратов камикадзе типа Shahed-136 по территории Украины, – сказал Громов. – В течение ноября средствами противовоздушной обороны было уничтожено 72% применяемых противником крылатых ракет и 80% беспилотных летательных аппаратов".

Представитель Генштаба добавил, что с 24 ноября оккупанты нанесли 40 ракетных ударов по объектам гражданской, энергетической и военной инфраструктуры Украины.

По словам Громова, угроза новых ракетных ударов РФ по Украине сохраняется.