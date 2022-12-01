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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ноябре Россия выпустила по Украине 239 крылатых ракет и 80 дронов-камикадзе, ВСУ сбили 72% ракет и 80% БПЛА – Генштаб ВСУ

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Угроза новых ракетных ударов РФ по Украине сохраняется, отметил Громов
Угроза новых ракетных ударов РФ по Украине сохраняется, отметил Громов
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

В ноябре основными целями ракетных обстрелов Украины российскими оккупантами были объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом 1 декабря на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Всего в ноябре противник выпустил 239 крылатых ракет и применил 80 беспилотных летательных аппаратов камикадзе типа Shahed-136 по территории Украины, – сказал Громов. – В течение ноября средствами противовоздушной обороны было уничтожено 72% применяемых противником крылатых ракет и 80% беспилотных летательных аппаратов".

Представитель Генштаба добавил, что с 24 ноября оккупанты нанесли 40 ракетных ударов по объектам гражданской, энергетической и военной инфраструктуры Украины.

По словам Громова, угроза новых ракетных ударов РФ по Украине сохраняется.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Россия может начать новую массированную атаку на Украину в любой момент, считают в МВД Украины. В ГУР Минобороны Украины рассказали 30 ноября о подготовке оккупантов к новой ракетной атаке.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, угрозы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов
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