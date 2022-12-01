Угроза новых ракетных ударов РФ по Украине сохраняется, оккупанты пытаются посеять панику у населения – Генштаб ВСУ

Россия может начать новую массированную атаку на Украину в любой момент, считают в украинском МВД Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом 1 декабря на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, для отработки задач по дозаправке горючим в воздухе привлекались экипажи двух самолетов-заправщиков Ил-78 дальней авиации.

"Сохраняется угроза нанесения противникам в ближайшее время ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины и военным объектам. Цель действий врага – вызвать панику у населения для дестабилизации внутренней обстановки", – сказал Громов.