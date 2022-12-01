Угроза новых ракетных ударов РФ по Украине сохраняется, оккупанты пытаются посеять панику у населения – Генштаб ВСУ

Об этом 1 декабря на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, для отработки задач по дозаправке горючим в воздухе привлекались экипажи двух самолетов-заправщиков Ил-78 дальней авиации.
"Сохраняется угроза нанесения противникам в ближайшее время ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины и военным объектам. Цель действий врага – вызвать панику у населения для дестабилизации внутренней обстановки", – сказал Громов.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
Россия может начать новую массированную атаку на Украину в любой момент, считают в МВД Украины. В ГУР Минобороны Украины рассказали 30 ноября о подготовке оккупантов к новой ракетной атаке.