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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стратегические цели Кремля остаются неизменными". Маляр заявила о высокой вероятности новых ракетных ударов

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Россия будет продолжать ракетные атаки на Украину, заявили в Минобороны
Россия будет продолжать ракетные атаки на Украину, заявили в Минобороны
Фото: EPA (архив)

Россия будет наносить новые ракетные удары по энергоструктуре Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр 1 декабря на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины в YouTube.

Россия проводит перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность частей и подразделений, продолжает формирование новых соединений и частей с привлечением мобилизованного личного состава для дальнейшего направления в Украину. Продолжаются меры боевого согласования российских войск на территории Беларуси, сообщила Маляр. 

"Стратегические цели Кремля по Украине остаются неизменными. Москва сосредоточилась на уничтожении энергетической системы нашего государства путем нанесения массированных ракетных ударов по инфраструктурным объектам Украины", – отметила она.

Наибольшая активность врага сконцентрирована в Донецкой области на бахмутском и авдеевском направлениях, сказала Маляр.

"Для дестабилизации обстановки в Украине Россия будет с большой вероятностью продолжать ракетные удары и проводить наступательные мероприятия на донецком направлении", – сообщила она.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. Его жертвами стали 12 человек. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Теги: Россия, обстрелы, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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