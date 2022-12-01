"Стратегические цели Кремля остаются неизменными". Маляр заявила о высокой вероятности новых ракетных ударов

Россия будет продолжать ракетные атаки на Украину, заявили в Минобороны Фото: EPA (архив)

Россия проводит перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность частей и подразделений, продолжает формирование новых соединений и частей с привлечением мобилизованного личного состава для дальнейшего направления в Украину. Продолжаются меры боевого согласования российских войск на территории Беларуси, сообщила Маляр.

"Стратегические цели Кремля по Украине остаются неизменными. Москва сосредоточилась на уничтожении энергетической системы нашего государства путем нанесения массированных ракетных ударов по инфраструктурным объектам Украины", – отметила она.

Наибольшая активность врага сконцентрирована в Донецкой области на бахмутском и авдеевском направлениях, сказала Маляр.

"Для дестабилизации обстановки в Украине Россия будет с большой вероятностью продолжать ракетные удары и проводить наступательные мероприятия на донецком направлении", – сообщила она.