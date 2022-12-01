Россия пытается испортить репутацию сил обороны Украины фейками о пленных – Маляр

"Время от времени появляются фейковые видео или срежиссированные ролики о якобы неправомерном обращении украинцев с военнопленными. Напомню, что российские солдаты пришли на нашу землю убивать, насиловать и грабить. Те из них, кто попал в плен, содержатся в надлежащих условиях в соответствии с нормами международного права", – сказала Маляр.
По ее словам, к пленным обеспечивается полный доступ международных организаций. Их содержание соответствует всем международным стандартам, отметила Маляр.
"К сожалению, нет зеркального отношения к нашим пленным со стороны РФ. Это и не удивительно", – добавила она.
По состоянию на 27 октября между Украиной и Россией было проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. украинцев.
Последний на сегодня обмен пленными состоялся 26 ноября, Украина вернула 12 человек.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина, украинского нардепа Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".