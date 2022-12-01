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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия пытается испортить репутацию сил обороны Украины фейками о пленных – Маляр

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Маляр рассказала об отношении к пленным в Украине и РФ
Маляр рассказала об отношении к пленным в Украине и РФ
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Кремль пытается нанести ущерб репутации украинских защитников, заявляя о якобы плохом обращении с военнопленными. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр 1 декабря на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины в YouTube.

"Время от времени появляются фейковые видео или срежиссированные ролики о якобы неправомерном обращении украинцев с военнопленными. Напомню, что российские солдаты пришли на нашу землю убивать, насиловать и грабить. Те из них, кто попал в плен, содержатся в надлежащих условиях в соответствии с нормами международного права", – сказала Маляр.

По ее словам, к пленным обеспечивается полный доступ международных организаций. Их содержание соответствует всем международным стандартам, отметила Маляр.

"К сожалению, нет зеркального отношения к нашим пленным со стороны РФ. Это и не удивительно", – добавила она.

Контекст:

По состоянию на 27 октября между Украиной и Россией было проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. украинцев.

Последний на сегодня обмен пленными состоялся 26 ноября, Украина вернула 12 человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина, украинского нардепа Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: пленные, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, фейк
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