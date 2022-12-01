Россия пытается испортить репутацию сил обороны Украины фейками о пленных – Маляр

Маляр рассказала об отношении к пленным в Украине и РФ Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Время от времени появляются фейковые видео или срежиссированные ролики о якобы неправомерном обращении украинцев с военнопленными. Напомню, что российские солдаты пришли на нашу землю убивать, насиловать и грабить. Те из них, кто попал в плен, содержатся в надлежащих условиях в соответствии с нормами международного права", – сказала Маляр.

По ее словам, к пленным обеспечивается полный доступ международных организаций. Их содержание соответствует всем международным стандартам, отметила Маляр.

"К сожалению, нет зеркального отношения к нашим пленным со стороны РФ. Это и не удивительно", – добавила она.