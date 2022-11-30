"Мы скот, что ли?" Мать пленного оккупанта обратилась к Путину и Шойгу

Жительница Петрозаводска Ирина Чистякова, которая несколько месяцев искала своего сына, заявила, что украинские военные относятся к российским солдатам в плену лучше, чем российское командование. Минобороны РФ ей никак не помогало в поисках сына, попавшего в плен на войне в Украине.

"Я все сделала сама: нашла, доказала [что он жив]. Потому что это мой сын, и он мне нужен. Он не нужен Путину, он не нужен Шойгу. Они сидят, им тепло! Они же не в окопах и не в тюрьме восемь месяцев в Украине! У нацистов, как они говорят. Вопрос: а почему у нацистов наши пленные выходят нормальные? Может быть, вы нам что-то не договариваете и там вовсе не нацисты?" — сказала Чистякова на брифинге «Совета матерей и жен военнослужащих".

Она рассказала, что еще в начале войны ей звонили сотрудники СБУ и предлагали свою помощь в поиске сына. Но она отказалась, опасаясь репрессий.

"Мы скот что ли? Мы рожали своих детей не для того, чтобы кто-то решал свои проблемы! Вы не злите нас, матерей. Вы верните нам наших детей", — обратилась она к Путину и Шойгу.

Канал указывает, что сын Чистяковой был призван на срочную службу в октябре 2021 года. В конце декабря командование обманом заставило его подписать контракт, а в феврале он оказался на войне. Спустя месяц он пропал без вести. Мать самостоятельно отправилась на его поиски, сначала в Донецк, потом в Ростов-на-Дону, но сына так и не нашла. Лишь недавно Чистякова получила свидетельство, что Кирилл находится в плену.