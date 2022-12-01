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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВМС Украины сообщили, что Россия вывела "Калибры" из Черного моря

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B Средиземном море на данный момент находятся пять кораблей РФ с "Калибрами" на борту
B Средиземном море на данный момент находятся пять кораблей РФ с "Калибрами" на борту
Фото: ВМФ России / Facebook

1 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся семь российских кораблей, в Азовском – еще два. Об этом пресс-служба командования ВМС ВСУ 1 декабря сообщила в Facebook.

По ее данным, Россия вывела из акватории ЧМ суда с ракетами типа "Калибр". 

При этом в Средиземном море на данный момент находятся девять российских кораблей, из них пять – с  "Калибрами" на борту. Общее количество ракет на этих судах – 76, говорится в сообщении.

По данным ВМС, за сутки военный флот совершил ряд маневров: четыре судна прошли Керчь-Еникальский пролив в Азовское море, еще четыре – в Черное. Один корабль на момент наблюдения двигался в направлении пролива Босфор в Турции. 

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid033iD9eNGoFXnzUwyvELANiJWXteA6RnMwa8x6vsP2ok5Y2e9k3jPSbjT4JRKK9zLCl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он.

Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, ВМС Украины, Азовское море, ВСУ, война России против Украины, ракеты
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