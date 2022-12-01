В ВМС Украины сообщили, что Россия вывела "Калибры" из Черного моря

B Средиземном море на данный момент находятся пять кораблей РФ с "Калибрами" на борту Фото: ВМФ России / Facebook

По ее данным, Россия вывела из акватории ЧМ суда с ракетами типа "Калибр".

При этом в Средиземном море на данный момент находятся девять российских кораблей, из них пять – с "Калибрами" на борту. Общее количество ракет на этих судах – 76, говорится в сообщении.

По данным ВМС, за сутки военный флот совершил ряд маневров: четыре судна прошли Керчь-Еникальский пролив в Азовское море, еще четыре – в Черное. Один корабль на момент наблюдения двигался в направлении пролива Босфор в Турции.