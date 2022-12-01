В ВМС Украины сообщили, что Россия вывела "Калибры" из Черного моря

По ее данным, Россия вывела из акватории ЧМ суда с ракетами типа "Калибр".
При этом в Средиземном море на данный момент находятся девять российских кораблей, из них пять – с "Калибрами" на борту. Общее количество ракет на этих судах – 76, говорится в сообщении.
По данным ВМС, за сутки военный флот совершил ряд маневров: четыре судна прошли Керчь-Еникальский пролив в Азовское море, еще четыре – в Черное. Один корабль на момент наблюдения двигался в направлении пролива Босфор в Турции.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.
6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он.