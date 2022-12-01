ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Когда будет ракетный обстрел, власти обязательно будут об этом информировать. Не надо постоянно жить в ожидании неприятностей

Данилов: Живите своей жизнью. Она и так слишком сложная, чтобы вы еще думали о том, что сейчас здесь будет лететь ракета
Данилов: Живите своей жизнью. Она и так слишком сложная, чтобы вы еще думали о том, что сейчас здесь будет лететь ракета
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал украинцев не находиться в постоянном ожидании российских ракетных атак и доверять официальным источникам информации. Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона 1 декабря, трансляцию вел канал "1+1".

Он отметил, что на сегодня РФ занимается "вбросами" в украинское инфорормационное пространство.

"Мы должны опираться только на официальную информацию, которую дают лица, имеющие отношение к безопасности и обороне... Что касается атак. Это ожидание такое опасное, когда людям говорят, что завтра-послезавтра-сегодня, начинают в мессенджеры отправлять огромное количество сообщений. Смотрите: когда будет ракетный обстрел, власти обязательно будут вас об этом информировать. Не надо постоянно жить в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, она и так слишком сложная, чтобы вы еще думали о том, что сейчас здесь будет лететь ракета. Вы знаете, что есть система оповещения, она работает. Обращайтесь только к официальным источникам", – заявил секретарь СНБО.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщал Игнат.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. Его жертвами стали 12 человек. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Данилов 22 ноября выразил мнение, что российская армия из-за дефицита ракет сможет позволить себе не более четырех массированных обстрелов Украины, подобных по масштабу ракетной атаке 15 ноября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СНБО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Алексей Данилов, воздушная тревога
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину
Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
"В полном блэкауте на генераторах". Зибров выступил во Львове с концертом в поддержку ВСУ
"В полном блэкауте на генераторах". Зибров выступил во Львове с концертом в поддержку ВСУ
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап
Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло
Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло
49-летняя Клум в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост
49-летняя Клум в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети
"Минимум продуктов, минимум действий, а результат вау". Эксперт рассказал, как запечь шампиньоны
"Минимум продуктов, минимум действий, а результат – вау". Эксперт рассказал, как запечь шампиньоны
64-летняя Мадонна в трусах оседлала стул
64-летняя Мадонна в трусах оседлала стул
Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ
Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ
"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
"Очень любит россиян и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал
"Очень любит россиян и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (106840)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (102756)
3
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (101284)
4
Никитюк показала свое авто. Фото (79659)
5
"Никогда не стареет. Настоящая супермодель". 48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото (72110)
6
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (71684)
7
Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил (41820)
8
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (38981)
 
 
 
 