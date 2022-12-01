Данилов: Когда будет ракетный обстрел, власти обязательно будут об этом информировать. Не надо постоянно жить в ожидании неприятностей

Он отметил, что на сегодня РФ занимается "вбросами" в украинское инфорормационное пространство.

"Мы должны опираться только на официальную информацию, которую дают лица, имеющие отношение к безопасности и обороне... Что касается атак. Это ожидание такое опасное, когда людям говорят, что завтра-послезавтра-сегодня, начинают в мессенджеры отправлять огромное количество сообщений. Смотрите: когда будет ракетный обстрел, власти обязательно будут вас об этом информировать. Не надо постоянно жить в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, она и так слишком сложная, чтобы вы еще думали о том, что сейчас здесь будет лететь ракета. Вы знаете, что есть система оповещения, она работает. Обращайтесь только к официальным источникам", – заявил секретарь СНБО.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщал Игнат.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. Его жертвами стали 12 человек. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Данилов 22 ноября выразил мнение, что российская армия из-за дефицита ракет сможет позволить себе не более четырех массированных обстрелов Украины, подобных по масштабу ракетной атаке 15 ноября.