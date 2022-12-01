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ПОЛИТИКА

Кулеба в разговоре с Боррелем: Ракетная промышленность РФ должна быть остановлена

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Боррель и Кулеба встретились в Польше
Боррель и Кулеба встретились в Польше
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом Кулеба написал в Twitter 1 декабря.

Встреча состоялась в Польше, где проходит Совет министров ОБСЕ.

"В Лодзе мы с Жозепом Боррелем пришли к согласию: тотальная война против Украины означает тотальную поддержку Украины. Я поблагодарил ЕС за постоянную оборонную помощь", – написал министр.

По словам Кулебы, на встрече он подчеркнул, что следующие санкции ЕС должны, в частности, "бить" по российской ракетной промышленности.

"Она должна быть остановлена", – заявил он.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 12,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, ракеты, Евросоюз, Жозеп Боррель
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