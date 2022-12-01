Кулеба в разговоре с Боррелем: Ракетная промышленность РФ должна быть остановлена

Встреча состоялась в Польше, где проходит Совет министров ОБСЕ.

"В Лодзе мы с Жозепом Боррелем пришли к согласию: тотальная война против Украины означает тотальную поддержку Украины. Я поблагодарил ЕС за постоянную оборонную помощь", – написал министр.

По словам Кулебы, на встрече он подчеркнул, что следующие санкции ЕС должны, в частности, "бить" по российской ракетной промышленности.

"Она должна быть остановлена", – заявил он.

У Лодзі ми з Жозепом Боррелем погодилися: тотальна війна проти України означає тотальну підтримку України. Я подякував ЄС за постійну оборонну допомогу та наголосив, що наступні санкції ЄС мають зокрема бити по російській ракетній промисловості: вона має бути зупинена. pic.twitter.com/oClV2qdWJM — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2022