Кулеба в разговоре с Боррелем: Ракетная промышленность РФ должна быть остановлена

Встреча состоялась в Польше, где проходит Совет министров ОБСЕ.
"В Лодзе мы с Жозепом Боррелем пришли к согласию: тотальная война против Украины означает тотальную поддержку Украины. Я поблагодарил ЕС за постоянную оборонную помощь", – написал министр.
По словам Кулебы, на встрече он подчеркнул, что следующие санкции ЕС должны, в частности, "бить" по российской ракетной промышленности.
"Она должна быть остановлена", – заявил он.
У Лодзі ми з Жозепом Боррелем погодилися: тотальна війна проти України означає тотальну підтримку України. Я подякував ЄС за постійну оборонну допомогу та наголосив, що наступні санкції ЄС мають зокрема бити по російській ракетній промисловості: вона має бути зупинена. pic.twitter.com/oClV2qdWJM— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2022
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 12,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.