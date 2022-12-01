Кулеба: Лучше бы ОБСЕ продолжала свою деятельность без России

Кулеба: В отношении России перепробовано все: угодить, задобрить, быть милым, быть нейтральным, увлечь, не называть вещи своими именами Фото: EPA

Он отметил, что министерская встреча ОБСЕ в Лодзи (Польша) сегодня началась со специального мероприятия "ОБСЕ на распутье".

"Я осмелился не согласиться с заголовком. ОБСЕ на пути в ад, потому что Россия нарушает ее правила и принципы, несмотря на значительные усилия генерального секретаря и институтов ОБСЕ, направленные на то, чтобы удержать ее на плаву. В отношении России перепробовано все: угодить, задобрить, быть милым, быть нейтральным, увлечь, не называть вещи своими именами. Итог: лучше бы ОБСЕ продолжала свою деятельность без России", – заявил Кулеба.

Everything has been tried in regards to Russia: to please, to appease, to be nice, to be neutral, to engage, not to call a spade a spade. The bottom line: it would be better for OSCE to carry on without Russia. 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2022