Кулеба: Лучше бы ОБСЕ продолжала свою деятельность без России

Он отметил, что министерская встреча ОБСЕ в Лодзи (Польша) сегодня началась со специального мероприятия "ОБСЕ на распутье".
"Я осмелился не согласиться с заголовком. ОБСЕ на пути в ад, потому что Россия нарушает ее правила и принципы, несмотря на значительные усилия генерального секретаря и институтов ОБСЕ, направленные на то, чтобы удержать ее на плаву. В отношении России перепробовано все: угодить, задобрить, быть милым, быть нейтральным, увлечь, не называть вещи своими именами. Итог: лучше бы ОБСЕ продолжала свою деятельность без России", – заявил Кулеба.
Everything has been tried in regards to Russia: to please, to appease, to be nice, to be neutral, to engage, not to call a spade a spade. The bottom line: it would be better for OSCE to carry on without Russia. 2/2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2022
Встреча министров иностранных дел всех 57 стран – участниц ОБСЕ должна состояться 1-го и 2 декабря в польской Лодзи.
17 ноября Польша, которая председательствует в ОБСЕ, отказала в выдаче виз членам российской делегации организации для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, которая должна состояться с 24-го по 26 ноября.
18 ноября в МИД Польши заявили, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседание ОБСЕ в Лодзи не пригласят и что российскую сторону об этом уведомили дипломатической нотой. В МИД России такое решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным", а в правительстве Польши после этого заявили, что считают правильным не приглашать Лаврова.