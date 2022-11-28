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ПОЛИТИКА

Правильно, что совет министров ОБСЕ пройдет без представителя РФ. Ему нечего там делать – Кулеба

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Кулеба (на фото) сказал, что Лаврову нечего делать на встрече глав МИД стран участниц ОБСЕ, так как РФ лишь имитирует переговоры и дипломатию
Кулеба (на фото) сказал, что Лаврову нечего делать на встрече глав МИД стран – участниц ОБСЕ, так как РФ лишь имитирует переговоры и дипломатию
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 ноября опубликовал в Facebook видеообращение, в котором рассказал, что вечером отправляется в командировку.

Сначала глава МИД посетит заседание совета министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, а потом – заседание Совета министров ОБСЕ в Лодзи. 

"Встреча в НАТО будет впервые поровну посвящена вопросам обороны (а это новое оружие, новые боеприпасы, новое военное оборудование для Украины) и энергетики, потому что энергетика также превратилась в оружие. Будет больше решений и для украинской армии, и для украинского народа, который оказывает сопротивление", – добавил он. 

Кулеба рассказал, что у него запланированы встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, государственным секретарем США Энтони Блинкеном и верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем. 

"Совет министров ОБСЕ впервые пройдет без российского министра. И это правильно – нечего ему там делать. Они [россияне] только имитируют переговоры. Они лишь имитируют дипломатию. А на самом деле они сделали свой выбор: этот выбор – война и военные преступления", – добавил он. 

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/667510478353498/

Контекст:

Встреча глав МИД стран НАТО пройдет в румынском Бухаресте 29–30 ноября.  

Встреча министров иностранных дел всех 57 стран – участниц ОБСЕ должна состояться 1-го и 2 декабря в польской Лодзи. 

17 ноября Польша, которая председательствует в ОБСЕ, отказала в выдаче виз членам российской делегации организации для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, которая должна состояться с 24-го по 26 ноября. 

18 ноября в МИД Польши заявили, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседание ОБСЕ в Лодзи не пригласят и что российскую сторону об этом уведомили дипломатической нотой. В МИД России такое решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным", а в правительстве Польши после этого заявили, считают правильным не приглашать Лаврова

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Польша, ОБСЕ, Сергей Лавров, МИД России, Йенс Столтенберг, Бухарест, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, саммит, война России против Украины, Жозеп Боррель
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