Правильно, что совет министров ОБСЕ пройдет без представителя РФ. Ему нечего там делать – Кулеба

Сначала глава МИД посетит заседание совета министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, а потом – заседание Совета министров ОБСЕ в Лодзи.
"Встреча в НАТО будет впервые поровну посвящена вопросам обороны (а это новое оружие, новые боеприпасы, новое военное оборудование для Украины) и энергетики, потому что энергетика также превратилась в оружие. Будет больше решений и для украинской армии, и для украинского народа, который оказывает сопротивление", – добавил он.
Кулеба рассказал, что у него запланированы встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, государственным секретарем США Энтони Блинкеном и верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем.
"Совет министров ОБСЕ впервые пройдет без российского министра. И это правильно – нечего ему там делать. Они [россияне] только имитируют переговоры. Они лишь имитируют дипломатию. А на самом деле они сделали свой выбор: этот выбор – война и военные преступления", – добавил он.
Встреча глав МИД стран НАТО пройдет в румынском Бухаресте 29–30 ноября.
Встреча министров иностранных дел всех 57 стран – участниц ОБСЕ должна состояться 1-го и 2 декабря в польской Лодзи.
17 ноября Польша, которая председательствует в ОБСЕ, отказала в выдаче виз членам российской делегации организации для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, которая должна состояться с 24-го по 26 ноября.
18 ноября в МИД Польши заявили, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседание ОБСЕ в Лодзи не пригласят и что российскую сторону об этом уведомили дипломатической нотой. В МИД России такое решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным", а в правительстве Польши после этого заявили, считают правильным не приглашать Лаврова.