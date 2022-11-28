Правильно, что совет министров ОБСЕ пройдет без представителя РФ. Ему нечего там делать – Кулеба

Кулеба (на фото) сказал, что Лаврову нечего делать на встрече глав МИД стран – участниц ОБСЕ, так как РФ лишь имитирует переговоры и дипломатию Фото: ЕРА

Сначала глава МИД посетит заседание совета министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, а потом – заседание Совета министров ОБСЕ в Лодзи.

"Встреча в НАТО будет впервые поровну посвящена вопросам обороны (а это новое оружие, новые боеприпасы, новое военное оборудование для Украины) и энергетики, потому что энергетика также превратилась в оружие. Будет больше решений и для украинской армии, и для украинского народа, который оказывает сопротивление", – добавил он.

Кулеба рассказал, что у него запланированы встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, государственным секретарем США Энтони Блинкеном и верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем.

"Совет министров ОБСЕ впервые пройдет без российского министра. И это правильно – нечего ему там делать. Они [россияне] только имитируют переговоры. Они лишь имитируют дипломатию. А на самом деле они сделали свой выбор: этот выбор – война и военные преступления", – добавил он.