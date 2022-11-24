Россия ведет трусливую войну против нас с вами, не имея возможности победить украинскую армию

Обычно из этого окна вечером виден залитый светом левый берег Киева. Сейчас он погрузился во тьму. Но и эту тьму мы одолеем.

Президент, правительство, энергетики, дипломаты и люди многих других профессий прилагают все усилия для победы света над тьмой. Энергетики ремонтируют, дипломаты работают с партнерами, чтобы ускорить международную помощь для преодоления энергетического кризиса

Не имея возможности победить в честной борьбе с украинской армией, Россия ведет трусливую войну террора против нас с вами – мирных граждан. Но пока они только пытаются разгромить нас с неба, мы громим их на земле. И мы будем это делать и дальше. Российский террор провалится.

Будем откровенны – нам будет очень сложно, но свет всегда побеждает тьму. Должны держаться друг друга и Украина обязательно победит.

Стоим!

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

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