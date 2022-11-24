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Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины. Автор книги "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ".


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Россия ведет трусливую войну против нас с вами, не имея возможности победить украинскую армию

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Обычно из этого окна вечером виден залитый светом левый берег Киева. Сейчас он погрузился во тьму. Но и эту тьму мы одолеем.

Президент, правительство, энергетики, дипломаты и люди многих других профессий прилагают все усилия для победы света над тьмой. Энергетики ремонтируют, дипломаты работают с партнерами, чтобы ускорить международную помощь для преодоления энергетического кризиса

Не имея возможности победить в честной борьбе с украинской армией, Россия ведет трусливую войну террора против нас с вами – мирных граждан. Но пока они только пытаются разгромить нас с неба, мы громим их на земле. И мы будем это делать и дальше. Российский террор провалится.

Будем откровенны – нам будет очень сложно, но свет всегда побеждает тьму. Должны держаться друг друга и Украина обязательно победит.

Стоим! 

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/pfbid0jApEHZuCdZuuvCTQSdtK1txxBc27nNAmz7R51z94oFRkySLRefPAcFzWgm9mLX9Rl

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Украина, энергетика, правительство, кризис, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, дипломаты
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