Россия ведет трусливую войну против нас с вами, не имея возможности победить украинскую армию

Министр иностранных дел Украины. Автор книги "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ".
Обычно из этого окна вечером виден залитый светом левый берег Киева. Сейчас он погрузился во тьму. Но и эту тьму мы одолеем.
Президент, правительство, энергетики, дипломаты и люди многих других профессий прилагают все усилия для победы света над тьмой. Энергетики ремонтируют, дипломаты работают с партнерами, чтобы ускорить международную помощь для преодоления энергетического кризиса
Не имея возможности победить в честной борьбе с украинской армией, Россия ведет трусливую войну террора против нас с вами – мирных граждан. Но пока они только пытаются разгромить нас с неба, мы громим их на земле. И мы будем это делать и дальше. Российский террор провалится.
Будем откровенны – нам будет очень сложно, но свет всегда побеждает тьму. Должны держаться друг друга и Украина обязательно победит.
Стоим!
Источник: Dmytro Kuleba / Facebook
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