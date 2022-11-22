В правительстве Польши считают правильным не приглашать Лаврова на саммит ОБСЕ

Польский министр сказал, что не видит никакой "добавленной стоимости" от приезда Лаврова (на фото) в Польшу Фото: ЕРА

Об этом он заявил в эфире "Польского радио" 22 ноября.

"Я не вижу никакой добавленной стоимости от присутствия Сергея Лаврова в Польше и считаю, что решение о том, чтобы он не приезжал в Польшу и его не приглашали, абсолютно правильное", – сказал он на украинском, его цитирует "Укринформ".

Министр подчеркнул, что Россия, которая ведет войну против Украины, нарушает все нормы международного права.

"В контексте международных отношений она не придерживается правил, является разбойничьей страной и не должна ссылаться на правила и делать вид, что ничего не произошло", – добавил Шинковский вель Сенк.