В правительстве Польши считают правильным не приглашать Лаврова на саммит ОБСЕ

Об этом он заявил в эфире "Польского радио" 22 ноября.
"Я не вижу никакой добавленной стоимости от присутствия Сергея Лаврова в Польше и считаю, что решение о том, чтобы он не приезжал в Польшу и его не приглашали, абсолютно правильное", – сказал он на украинском, его цитирует "Укринформ".
Министр подчеркнул, что Россия, которая ведет войну против Украины, нарушает все нормы международного права.
"В контексте международных отношений она не придерживается правил, является разбойничьей страной и не должна ссылаться на правила и делать вид, что ничего не произошло", – добавил Шинковский вель Сенк.
В 2022 году в ОБСЕ председательствует глава МИД Польши страны Збигнев Рау. Ежегодная встреча министров иностранных дел всех 57 стран – участниц организации должна состояться 1-го и 2 декабря в польской Лодзи.
17 ноября Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации организации для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, которая должна состояться с 24-го по 26 ноября.
18 ноября в МИД Польши заявили, что Лаврова на заседание ОБСЕ в Лодзи не пригласят и что российскую сторону об этом уведомили дипломатической нотой. В МИД России такое решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным".
По информации агентства AFP, Лаврову могут запретить въезд в Польшу в связи с санкциями ЕС.